Як пов'язане відправлення військ в Україну і перемир'я: відповідь експерта

Відправка європейських військ в Україну напряму пов'язане з припиненням вогню. Але на це впливають і декілька інших важливих факторів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ .

Формат місії залежить від результатів перемовин між Україною, Росією та США.

"Всі, звичайно, очікують, яке буде перемир'я, де і як. Для того, щоб зрозуміти: а які сили потрібні, і де саме може бути необхідність розведення військ, чи моніторингу, чи ще якихось дій", - сказала РБК-Україна директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.

За її словами, поки не буде відповіді на це питання, потенційні учасники "коаліції охочих" не готові давати свої зобов'язання.

Що є додатковими факторами невизначеності

Додатковий фактор невизначеності - це позиція США, бо для введення багатонаціональних сил підтримка Вашингтона є вкрай важливою, хоча б з погляду логістики.

Хоча президент Зеленський зазначив, що між Європою і США існує "союз" щодо гарантій безпеки, частиною яких може стати відправка контингенту, конкретики поки що мало.

"Ми не знаємо поки що ролі США і якою вона може бути, але варіанти цієї ролі є. Усі хотіли б, щоб це була backstop of America (опора від Америки або підтримка від Америки - ред.)", – сказав Зеленський 25 березня.

І ще одна невідома - тривалість можливого перемир'я перед підписанням остаточної мирної угоди, адже повноцінну місію неможливо розгорнути за кілька тижнів. Зрештою, із цим пов'язані і завдання місії та її формат.

Зокрема, європейський контингент з країн-членів НАТО в силу своєї обмеженості міг би виконувати лише функцію підтримки, що доволі чітко проговорювалося.

"Вони (європейські військові, - ред.) можуть або допомогти нам із забезпеченням безпеки на морі, вони можуть допомогти нам закрити повітря хоча б для якихось регіонів. Вони можуть стояти на західному кордоні для того, щоб Україна могла вивільнити певні сили, які можна буде перекинути на північ або на схід", - зазначила виданню Шелест.