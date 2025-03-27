Как связана отправка войск в Украину и перемирие: ответ эксперта

Отправка европейских войск в Украину напрямую связана с прекращением огня. Но на это влияют и несколько других важных факторов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину вопреки воле РФ .

Формат миссии зависит от результатов переговоров между Украиной, Россией и США.

"Все, конечно, ожидают, какое будет перемирие, где и как. Для того, чтобы понять: а какие силы нужны, и где именно может быть необходимость разведения войск, или мониторинга, или еще каких-то действий", - сказала РБК-Украина директор программ по безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

По ее словам, пока не будет ответа на этот вопрос, потенциальные участники "коалиции желающих" не готовы давать свои обязательства.

Что является дополнительными факторами неопределенности

Дополнительный фактор неопределенности - это позиция США, потому что для введения многонациональных сил поддержка Вашингтона крайне важна, хотя бы с точки зрения логистики.

Хотя президент Зеленский отметил, что между Европой и США существует "союз" относительно гарантий безопасности, частью которых может стать отправка контингента, конкретики пока мало.

"Мы не знаем пока что роли США и какой она может быть, но варианты этой роли есть. Все хотели бы, чтобы это была backstop of America (опора от Америки или поддержка от Америки - ред.)", - сказал Зеленский 25 марта.

И еще одна неизвестная - продолжительность возможного перемирия перед подписанием окончательного мирного соглашения, ведь полноценную миссию невозможно развернуть за несколько недель. В конце концов, с этим связаны и задачи миссии и ее формат.

В частности, европейский контингент из стран-членов НАТО в силу своей ограниченности мог бы выполнять лишь функцию поддержки, что довольно четко проговаривалось.

"Они (европейские военные, - ред.) могут или помочь нам с обеспечением безопасности на море, они могут помочь нам закрыть воздух хотя бы для каких-то регионов. Они могут стоять на западной границе для того, чтобы Украина могла высвободить определенные силы, которые можно будет перебросить на север или на восток", - отметила изданию Шелест.