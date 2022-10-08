Як потрапити на звільнені території Донецької області: пояснення Мінреінтеграції

У звільнених регіонах Донецької області діє система пропускного режиму. В уряді нагадали цивільним мешканцям, як отримати дозвіл-перепустку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Такий дозвіл видається лише за нагальної потреби в’їзду або ж для ввезення вантажу. Якщо не зможете підтвердити необхідність, вам можуть відмовити", - підкреслили в Мінреінтеграції.

В Мінреінтеграції пояснили, щоб в’їхати на деокуповані території Донецької області, необхідно отримати спеціальний дозвіл-перепустку від військової адміністрації.

"На звільнених територіях Донецької області тривають стабілізаційні заходи. Наразі в’їзд сюди обмежений - діє система пропускного режиму на блокпостах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Також, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові повністю зачистили Лиман від російських солдатів.

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