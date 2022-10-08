ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как попасть на освобожденные территории Донецкой области: объяснение Минреинтеграции

Новина українською →
Украина, Суббота 08 октября 2022 17:06
Как попасть на освобожденные территории Донецкой области: объяснение Минреинтеграции Фото: Как попасть на освобожденные территории Донецкой области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В освобожденных регионах Донецкой области действует система пропускного режима. В правительстве напомнили гражданским жителям, как получить разрешение-пропуск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На освобожденных территориях Донецкой области продолжаются стабилизационные меры. В настоящее время въезд сюда ограничен - действует система пропускного режима на блокпостах", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции объяснили, чтобы въехать на деоккупированные территории Донецкой области, необходимо получить специальное разрешение-пропуск от военной администрации.

"Такое разрешение выдается только при необходимости въезда или же для ввоза груза. Если не сможете подтвердить необходимость, вам могут отказать", - подчеркнули в Минреинтеграции.

Как попасть на освобожденные территории Донецкой области: объяснение Минреинтеграции

Напомним, ВСУ зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него идет зачистка от оккупантов.

Также, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные полностью зачистили Лиман от российских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке