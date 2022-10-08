Как попасть на освобожденные территории Донецкой области: объяснение Минреинтеграции

В освобожденных регионах Донецкой области действует система пропускного режима. В правительстве напомнили гражданским жителям, как получить разрешение-пропуск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Такое разрешение выдается только при необходимости въезда или же для ввоза груза. Если не сможете подтвердить необходимость, вам могут отказать", - подчеркнули в Минреинтеграции.

В Минреинтеграции объяснили, чтобы въехать на деоккупированные территории Донецкой области, необходимо получить специальное разрешение-пропуск от военной администрации.

"На освобожденных территориях Донецкой области продолжаются стабилизационные меры. В настоящее время въезд сюда ограничен - действует система пропускного режима на блокпостах", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него идет зачистка от оккупантов.

Также, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные полностью зачистили Лиман от российских солдат.

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