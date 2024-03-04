Як не потрапити на шахраїв під час продажу товарів в інтернеті: поради кіберполіції

Які бувають схеми

За однією з таких схем шахрай обирає оголошення про продаж товарів, зв'язується з продавцем і підтверджує намір купити товар.

"Далі аферист стверджує, що вже здійснив оплату через службу доставки. Однак, щоб отримати гроші, продавець нібито має перейти за індивідуальним посиланням, надісланим шахраєм, і вказати дані банківської картки, зокрема термін дії та CVV-код", - йдеться в повідомленні.

Також зловмисник випитує у продавця залишок коштів на картці та код-підтвердження від банку. Отримавши цю інформацію, шахрай виводить гроші з рахунку жертви.

Щоб ввести в оману продавців, зловмисники підробляють сайти, роблячи їх візуально схожими на справжні веб-ресурси відомих торгових інтернет-майданчиків. На таких фішингових сторінках також може бути форма зворотного зв'язку в чаті або номер телефону, але вони не пов'язані зі справжньою службою підтримки відповідного сервісу.

Як убезпечити себе від шахраїв

Необхідно обговорювати деталі угоди виключно на платформі торговельного майданчика або використовуючи його додаток. Не варто погоджуватися на спілкування в месенджерах, навіть якщо це здається більш зручним.

Також не варто вводити реквізити платіжних карт на незнайомих платформах.

"Не передавайте стороннім ці дані в інший спосіб. Якщо вам потрібно отримати кошти на карту, зазначена інформація відправнику взагалі не потрібна", - додали в поліції.

І не треба повідомляти стороннім особам інформацію про залишок коштів на рахунках.

Інші схеми шахраїв

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українців також попередили про те, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

Також шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.