Как не попасть на мошенников при продаже товаров в интернете: советы киберполиции

Какие бывают схемы

По одной из таких схем мошенник выбирает объявление о продаже товаров, связывается с продавцом и подтверждает намерение купить товар.

"Далее аферист утверждает, что уже произвел оплату через службу доставки. Однако, чтобы получить деньги, продавец якобы должен перейти по индивидуальной ссылке, присланной мошенником, и указать данные банковской карты, в частности срок действия и CVV-код", - говорится в сообщении.

Также злоумышленник выспрашивает у продавца остаток средств на карте и код-подтверждение от банка. Получив эту информацию, мошенник выводит деньги со счета жертвы.

Чтобы ввести в заблуждение продавцов, злоумышленники подделывают сайты, делая их визуально похожими на настоящие веб-ресурсы известных торговых интернет-площадок. На таких фишинговых страницах также может быть форма обратной связи в чате или номер телефона, но они не связаны с настоящей службой поддержки соответствующего сервиса.

Как обезопасить себя от мошенников

Необходимо обсуждать детали сделки исключительно на платформе торговой площадки или используя ее приложение. Не стоит соглашаться на общение в мессенджерах, даже если это кажется более удобным.

Также не стоит вводить реквизиты платежных карт на незнакомых платформах.

"Не передавайте посторонним эти данные другим способом. Если вам нужно получить средства на карту, указанная информация отправителю вообще не нужна", - добавили в полиции.

И не надо сообщать посторонним лицам информацию об остатке средств на счетах.

Другие схемы мошенников

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцев также предупредили о том, что злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.

Также мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.