Як у Польщі змінилося ставлення до працівників із України: опитування

Дослідження "Барометр ринку праці Польщі" від компанії Personnel Service виявило, що 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України. Зокрема, опитані працедавці вказали на позитивні якості українських співробітників:

українці можуть швидко адаптуватися до нових умов у компанії – 42% респондентів;

українці працьовиті – 34% працедавців;

українці вміють швидко вивчати польську мову – 30% опитаних.

Кожен четвертий підприємець цінує працівників з України за їхній досвід, а кожен п’ятий – за скромність, створення позитивної атмосфери та лояльність. 14% цінують знання українців. Але 17% роботодавців не цінують українців ні за що – торік таку відповідь давали лише 5% респондентів.

Однак широка громадськість ставиться до працівників з України дещо інакше, відзначають експерти компанії. Позитивне ставлення висловили чверть опитаних, торік таких відповідей було на 10% більше. Негативне ставлення зросло з 14% до 18%.

Крім того, 41% поляків вважають, що зростання заробітної плати сповільнюється через українців. Конкуренцію на ринку праці з боку працівників зі сходу бачить кожен п'ятий (21%) респондент.

Фото: Українців цінують за здатність адаптуватися (gettyimages.com)

"Погіршення ставлення до українців у суспільстві є викликом для відділів кадрів в організаціях, які працюють або планують працевлаштовувати іноземців. Згідно з нашим дослідженням, це стосується аж 43% компаній у Польщі. Необхідно зосередитися на навчанні та інтеграції співробітників", – зазначив представник компанії Кшиштоф Інглот.

Аналіз результатів за галузями показує, що компанії в ІТ-секторі найбільш позитивно ставляться до українців: 56% респондентів висловили цілком позитивну або позитивну думку. У промисловості цей показник виявився на 6% нижчим.