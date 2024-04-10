Как в Польше изменилось отношение к работникам из Украины: опрос

Исследование "Барометр рынка труда Польши" от компании Personnel Service показало, что 78% польских работодателей положительно или нейтрально относятся к работникам из Украины. В частности, опрошенные работодатели указали на положительные качества украинских сотрудников:

украинцы могут быстро адаптироваться к новым условиям в компании – 42% респондентов;

украинцы трудолюбивые – 34% работодателей;

украинцы умеют быстро учить польский язык – 30% опрошенных.

Каждый четвертый предприниматель ценит работников Украины за их опыт, а каждый пятый – за скромность, создание положительной атмосферы и лояльность. 14% ценят знание украинцев. Но 17% работодателей не ценят украинцев ни за что – в прошлом году такой ответ давали только 5% респондентов.

Однако широкая общественность относится к работникам Украины несколько иначе, отмечают эксперты компании. Положительное отношение выразили четверть опрошенных, в прошлом году таких ответов было на 10% больше. Отрицательное отношение возросло с 14% до 18%.

Кроме того, 41% поляков считают, что рост заработной платы замедляется из-за украинцев. Конкуренцию на рынке труда со стороны работников с востока видит каждый пятый (21%) респондент.

Фото: Украинцев ценят за способность адаптироваться (gettyimages.com)

"Ухудшение отношения к украинцам в обществе является вызовом для отделов кадров в организациях, которые работают или планируют трудоустраивать иностранцев. Согласно нашему исследованию, это касается 43% компаний в Польше. Необходимо сосредоточиться на обучении и интеграции сотрудников", –отметил представитель компании Кшиштоф Инглот.

Анализ результатов по отраслям показывает, что компании в ІТ-секторе наиболее положительно относятся к украинцам: 56% респондентов высказали вполне положительное или положительное мнение. В промышленности этот показатель оказался на 6% ниже.