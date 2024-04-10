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Как в Польше изменилось отношение к работникам из Украины: опрос

Фото: Работа за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство работодателей в Польше хорошего мнения об украинских работниках. Больше всего украинцев ценят за быструю адаптацию и трудолюбие.

Сами же поляки стали хуже относиться к работникам из Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

Исследование "Барометр рынка труда Польши" от компании Personnel Service показало, что 78% польских работодателей положительно или нейтрально относятся к работникам из Украины. В частности, опрошенные работодатели указали на положительные качества украинских сотрудников:

  • украинцы могут быстро адаптироваться к новым условиям в компании – 42% респондентов;
  • украинцы трудолюбивые – 34% работодателей;
  • украинцы умеют быстро учить польский язык – 30% опрошенных.

Каждый четвертый предприниматель ценит работников Украины за их опыт, а каждый пятый – за скромность, создание положительной атмосферы и лояльность. 14% ценят знание украинцев. Но 17% работодателей не ценят украинцев ни за что – в прошлом году такой ответ давали только  5% респондентов.

Однако широкая общественность относится к работникам Украины несколько иначе, отмечают эксперты компании. Положительное отношение выразили четверть опрошенных, в прошлом году таких ответов было на 10% больше. Отрицательное отношение возросло с 14% до 18%.

Кроме того, 41% поляков считают, что рост заработной платы замедляется из-за украинцев. Конкуренцию на рынке труда со стороны работников с востока видит каждый пятый (21%) респондент.

Фото: Украинцев ценят за способность адаптироваться (gettyimages.com)

"Ухудшение отношения к украинцам в обществе является вызовом для отделов кадров в организациях, которые работают или планируют трудоустраивать иностранцев. Согласно нашему исследованию, это касается 43% компаний в Польше. Необходимо сосредоточиться на обучении и интеграции сотрудников", –отметил представитель компании Кшиштоф Инглот.

Анализ результатов по отраслям показывает, что компании в ІТ-секторе наиболее положительно относятся к украинцам: 56% респондентов высказали вполне положительное или положительное мнение. В промышленности этот показатель оказался на 6% ниже.

Напомним, мы писали, сколько поляков поддерживают прием украинских беженцев. Опрос выявил, как изменились настроения общества.

Также эксперты сказали, будет ли отток беженцев после отмены льгот. Ожидается, что изменения не коснутся трудоустроенных украинцев.

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