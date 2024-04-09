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Скільки поляків підтримують прийом українських біженців: нове опитування

Польща, Варшава, Вівторок 09 квітня 2024 12:19
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Скільки поляків підтримують прийом українських біженців: нове опитування Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Рівень підтримки українських біженців у Польщі залишається високим через два роки війни. Лише третина поляків налаштовані проти прийому втікачів від війни.

Які змінилися настрої жителів Польщі щодо українських біженців, РБК-Україна розповідає з посиланням на pap.pl.

Згідно з новим опитуванням польського центру з вивчення громадської думки CBOS, у березні 2024 року рівень підтримки прийому біженців із України у польському суспільстві знизився лише на 1% порівняно із листопадом 2023 року. Загалом за прийом біженців зараз висловлюються 61% опитаних, проти – 31%.

На запитання, чи повинна Польща приймати біженців із зон конфлікту, респонденти дали такі відповіді:

  • "однозначно так" – 17%;
  • "мабуть, так" – 44%;
  • "скоріше ні" – 19%;
  • "однозначно ні" – 12%;
  • "важко сказати"– 8%.

У березня 2022 року 94% поляків підтримували прийом біженців із України.

Водночас опитування у березня 2024 року показало, що 83% поляків вважають, що війна в Україну становить пряму загрозу безпеці Польщі. У листопаді минулого року таку думку висловлювали 74% опитаних. 57% поляків стурбовані можливістю військового нападу Росії на країни НАТО в найближчі 3-8 років. Натомість 32% опитаних вважають такий сценарій малоймовірним.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі пропонують надавати усім біженцям новий статус. Трирічний дозвіл на проживання не залежатиме від наявності роботи.

Також ми повідомляли, що у Польщі готуються скасувати виплати за розміщення українців. Програма "40+" завершиться через три місяці.

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