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Як подорожчання електроенергії вплине на субсидії та пільги: відповідь Мінсоцполітики

Фото: субсидії та пільги продовжать виплачувати після подорожчання електроенергії  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення тарифу на електроенергію для населення призведе до збільшення кількості звернень за субсидіями. Допомога покриватиме збільшену вартість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила Дарія Марчак, заступниця міністра соціальної політики України в ефірі телемарафону.

"Всі ті громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично взагалі не треба буде робити, тому що субсидії підвищаться для них", - сказала вона.

Як зазначила Марчак, якщо людина отримує пільгу у розмірі 25%, 50% чи 100%, то їх покриватимуть той самий відсоток.

За її словами, сьогодні 2,2 млн домогосподарств отримують субсидії і 1,3 млн отримують пільги.

"Ми очікуємо, що у випадку зростання тарифів будуть нові звернення, і нові громадяни, які відчують, що їх доходів не вистачає, щоб поривати ЖКП, будуть звертатися", - сказала вона.

Нові ціни

Нагадаємо, уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 грн/кВт-год.

До кінця травня для українців, які використовують до 250 кВт-год на місяць, діяв тариф 1,44 грн/кВт-год, а українці, які використовують понад 250 кВт-год, платили 1,68 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня.

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Субсидії в УкраїніЕлектроенергія