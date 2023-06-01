Как подорожание электроэнергии повлияет на субсидии и льготы: ответ Минсоцполитики

"Все те граждане, которые уже получают субсидии, им фактически вообще не нужно будет делать, потому что субсидии повысятся для них", - сказала она.

Как отметила Марчак, если человек получает льготу в размере 25%, 50% или 100%, то их будут покрывать тот же процент.

По ее словам, сегодня 2,2 млн домохозяйств получают субсидии и 1,3 млн получают льготы.

"Мы ожидаем, что в случае роста тарифов будут новые обращения, и новые граждане, которые почувствуют, что их доходов не хватает, чтобы порвать ЖКУ, будут обращаться", - сказала она.

Новые цены

Напомним, правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн/кВт-час.

До конца мая для украинцев, использующих до 250 кВт-ч в месяц, действовал тариф 1,44 грн/кВт-ч, а украинцы, использующие более 250 кВт-ч, платили 1,68 грн/кВт-ч.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня.