Як поділили мільярд? Заробітки клубів на КЧС-2025: від "Челсі" до "Окленд Сіті"

Скільки грошей заробили клуби на КЧС-2025

Загальний призовий фонд турніру був розділений на дві основні частини:

525 млн доларів - за саму участь у клубному ЧС

475 млн доларів - за результати на турнірі

Цікаво, що розподіл коштів за участь був далеко не рівномірним. Європейські клуби отримали лише за участь у турнірі найбільше - від 12,8 до 38,1 млн доларів (залежно від рейтингу клубу).

Дещо більше отримали представники Південної Америки. Мова йде про 15,21 млн доларів.

Клуби з Північної Америки, Африки і Азії збагатилися на 9,55 млн доларів.

Натомість команди з Океанії, як-от "Окленд Сіті", заробили лише 3,58 млн доларів за свою участь.

Розподіл призових за результатами на турнірі:

Перемога у груповому етапі: 2 млн доларів

Нічия у груповому етапі: 1 млн доларів

Вихід до 1/8 фіналу: 7,5 млн доларів

Вихід до 1/4 фіналу: 13,125 млн доларів

Вихід до 1/2 фіналу: 21 млн доларів

Вихід у фінал: 30 млн доларів

Перемога на турнірі: 40 млн доларів

Хто скільки заробив: лідери та аутсайдери призових

Найбільшим бенефіціаром турніру став чемпіон - лондонський "Челсі", який отримав загалом 114,6 млн доларів. Більша частина цієї суми (майже 85 млн) - це винагорода саме за успішні виступи, включаючи перемогу у фіналі.

Цікавим є кейс "Манчестер Сіті": хоча вони отримали найбільшу суму за участь (понад 37,6 млн доларів), їхні результати на полі принесли лише додаткові 14,1 млн доларів. Це дозволило їм посісти лише сьоме місце в загальному рейтингу призових, з сумою у 51,7 млн доларів.

П'ять клубів - "Пачука", "Сіетл Саундерс", "Ульсан", "Урава Ред Даймондс" та "Відад" - заробили лише за участь, отримавши по 9,6 млн доларів.

Найменший дохід отримав новозеландський "Окленд Сіті" - 4,6 млн доларів (завдяки одній нічиїй на турнірі). Проте, незважаючи на скромну суму, ці призові становлять вражаючі 676% від їхнього річного доходу, що підкреслює важливість турніру навіть для невеликих клубів.

Таблиця доходів клубів на Клубному ЧС з футболу:

"Челсі" (Англія) - 114,6 млн доларів ПСЖ (Франція) - 106,9 млн доларів "Реал" (Іспанія) - 82,5 млн доларів "Флуміненсе" (Бразилія) - 60,8 млн доларів "Баварія" (Німеччина) - 58,2 млн доларів "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - 52,3 млн доларів "Манчестер Сіті" (Англія) - 51,7 млн доларів "Палмейрас" (Бразилія) - 39,8 млн доларів "Інтер" (Італія) - 36,8 млн доларів "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) - 34,2 млн доларів "Бенфіка" (Португалія) - 32,2 млн доларів "Фламенгу" (Бразилія) - 27,7 млн доларів "Ботафогу" (Бразилія) - 26,7 млн доларів "Ювентус" (Італія) - 26,6 млн доларів "Порту" (Португалія) - 24,0 млн доларів "Атлетіко" (Іспанія) - 21,4 млн доларів "Інтер" Маямі (США) - 21,1 млн доларів "Монтеррей" (Мексика) - 21,1 млн доларів "Рівер Плейт" (Аргентина) - 18,2 млн доларів "Бока Жуніорс" (Аргентина) - 17,2 млн доларів "Зальцбург" (Австрія) - 15,8 млн доларів "Мамелоді Сандаунз" (ПАР) - 12,6 млн доларів "Аль-Ахлі" (Єгипет) - 11,2 млн доларів "Аль-Айн" (ОАЕ) - 11,2 млн доларів "Есперанс" (Туніс) - 11,2 млн доларів ФК "Лос-Анджелес" (США) - 10,6 млн доларів "Пачука" (Мексика) - 9,6 млн доларів "Сіетл Саундерс" (США) - 9,6 млн доларів "Ульсан" (Республіка Корея) - 9,6 млн доларів "Урава Ред Даймондс" (Японія) - 9,6 млн доларів "Відад" (Марокко) - 9,6 млн доларів "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) - 4,6 млн доларів

Топ-10 клубів, які заробили найбільше на КІС-2025 (t.me/sportsuspilne)

Цей Клубний чемпіонат світу з футболу увійшов в історію не лише масштабом, а й значними фінансовими винагородами, що, попри певну диспропорцію, відкривають нові можливості для клубів з різних континентів.