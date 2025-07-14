Як поділили мільярд? Заробітки клубів на КЧС-2025: від "Челсі" до "Окленд Сіті"

У неділю, 13 липня, завершився Клубний чемпіонат світу з футболу, який вперше зібрав 32 команди з усього світу. У грандіозному фіналі "Челсі" здобув впевнену перемогу над ПСЖ, ставши чемпіоном. Окрім боротьби за трофей, на турнірі було розіграно рекордний 1 мільярд доларів призових, розподіл яких виявився доволі диспропорційним.
РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" розповідає, як розподілялися призові КЧС-2025.
Загальний призовий фонд турніру був розділений на дві основні частини:
Цікаво, що розподіл коштів за участь був далеко не рівномірним. Європейські клуби отримали лише за участь у турнірі найбільше - від 12,8 до 38,1 млн доларів (залежно від рейтингу клубу).
Дещо більше отримали представники Південної Америки. Мова йде про 15,21 млн доларів.
Клуби з Північної Америки, Африки і Азії збагатилися на 9,55 млн доларів.
Натомість команди з Океанії, як-от "Окленд Сіті", заробили лише 3,58 млн доларів за свою участь.
Розподіл призових за результатами на турнірі:
Найбільшим бенефіціаром турніру став чемпіон - лондонський "Челсі", який отримав загалом 114,6 млн доларів. Більша частина цієї суми (майже 85 млн) - це винагорода саме за успішні виступи, включаючи перемогу у фіналі.
Цікавим є кейс "Манчестер Сіті": хоча вони отримали найбільшу суму за участь (понад 37,6 млн доларів), їхні результати на полі принесли лише додаткові 14,1 млн доларів. Це дозволило їм посісти лише сьоме місце в загальному рейтингу призових, з сумою у 51,7 млн доларів.
П'ять клубів - "Пачука", "Сіетл Саундерс", "Ульсан", "Урава Ред Даймондс" та "Відад" - заробили лише за участь, отримавши по 9,6 млн доларів.
Найменший дохід отримав новозеландський "Окленд Сіті" - 4,6 млн доларів (завдяки одній нічиїй на турнірі). Проте, незважаючи на скромну суму, ці призові становлять вражаючі 676% від їхнього річного доходу, що підкреслює важливість турніру навіть для невеликих клубів.
Таблиця доходів клубів на Клубному ЧС з футболу:
Цей Клубний чемпіонат світу з футболу увійшов в історію не лише масштабом, а й значними фінансовими винагородами, що, попри певну диспропорцію, відкривають нові можливості для клубів з різних континентів.
Раніше ми писали, що Клубний чемпіонат світу хочуть скасувати назавжди.
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