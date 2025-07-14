Как поделили миллиард? Заработки клубов на КЧМ-2025: от "Челси" до "Окленд Сити"

В воскресенье, 13 июля, завершился Клубный чемпионат мира по футболу, который впервые собрал 32 команды со всего мира. В грандиозном финале "Челси" одержал уверенную победу над ПСЖ, став чемпионом. Кроме борьбы за трофей, на турнире был разыгран рекордный 1 миллиард долларов призовых, распределение которых оказалось довольно диспропорциональным.
РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне Спорт" рассказывает, как распределялись призовые КЧМ-2025.
Общий призовой фонд турнира был разделен на две основные части:
Интересно, что распределение средств за участие было далеко не равномерным. Европейские клубы получили только за участие в турнире больше всего - от 12,8 до 38,1 млн долларов (в зависимости от рейтинга клуба).
Несколько больше получили представители Южной Америки. Речь идет о 15,21 млн долларов.
Клубы из Северной Америки, Африки и Азии обогатились на 9,55 млн долларов.
Зато команды из Океании, например "Окленд Сити", заработали лишь 3,58 млн долларов за свое участие.
Распределение призовых по результатам на турнире:
Крупнейшим бенефициаром турнира стал чемпион - лондонский "Челси", который получил в целом 114,6 млн долларов. Большая часть этой суммы (почти 85 млн) - это вознаграждение именно за успешные выступления, включая победу в финале.
Интересен кейс "Манчестер Сити": хотя они получили наибольшую сумму за участие (более 37,6 млн долларов), их результаты на поле принесли лишь дополнительные 14,1 млн долларов. Это позволило им занять лишь седьмое место в общем рейтинге призовых, с суммой в 51,7 млн долларов.
Пять клубов - "Пачука", "Сиэтл Саундерс", "Ульсан", "Урава Ред Даймондс" и "Видад" - заработали только за участие, получив по 9,6 млн долларов.
Наименьший доход получил новозеландский "Окленд Сити" - 4,6 млн долларов (благодаря одной ничьей на турнире). Тем не менее, несмотря на скромную сумму, эти призовые составляют впечатляющие 676% от их годового дохода, что подчеркивает важность турнира даже для небольших клубов.
Таблица доходов клубов на Клубном ЧМ по футболу:
Этот Клубный чемпионат мира по футболу вошел в историю не только масштабом, но и значительными финансовыми вознаграждениями, которые, несмотря на определенную диспропорцию, открывают новые возможности для клубов с разных континентов.
Ранее мы писали, что Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда.
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