Як подбати про власну безпеку у разі відключення світла: поради МВС

Російські окупанти вкотре намагаються залишити українців без електрики, завдаючи ударів по обʼєктах критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
Оборонці українського неба, енергетики та екстрені служби роблять усе, щоб зламати плани ворога, однак через значну нестачу електроенергії в країні все одно час від часу вводять графіки відключення світла.
Як подбати про власну безпеку у разі відключення світла:
Цієї весни російські окупанти знову почали атакувати енергетичні об'єкти України.
Зокрема, вчора, 1 червня, росіяни обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС. Під удар потрапила найбільша в Україні гідроелектростанція - ДніпроГЕС у Запоріжжі.
РБК-Україна вже повідомляло, чи очікувати українцям відключень завтра, 3 червня.
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