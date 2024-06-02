Как позаботиться о собственной безопасности при отключении света: советы МВД

Российские оккупанты в очередной раз пытаются оставить украинцев без электричества, нанося удары по объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
Защитники украинского неба, энергетики и экстренные службы делают все, чтобы сломать планы врага, однако из-за значительной нехватки электроэнергии в стране все равно время от времени вводят графики отключения света.
Как позаботиться о собственной безопасности при отключении света:
Этой весной российские оккупанты снова начали атаковать энергетические объекты Украины.
В частности, 1 июня, россияне обстреляли две ТЭС и две ГЭС. Под удар попала крупнейшая в Украине гидроэлектростанция - ДнепроГЭС в Запорожье.
РБК-Украина уже сообщало, ожидать ли украинцам отключений завтра, 3 июня.
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