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Як подати заяву на страхові виплати: пояснення Пенсійного фонду

Україна, Неділя 03 вересня 2023 23:49
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Як подати заяву на страхові виплати: пояснення Пенсійного фонду Фото: Ілюстративне фото (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Дмитро Браславський

Українці можуть онлайн подати заяву про призначення страхових виплат у зв'язку з нещасним випадком на виробництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

"Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням", - йдеться у повідомленні.

Як подати заяву на страхову виплату через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України - дивіться у відеоінструкції.

Важлива інформація для пенсіонерів

У разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців підряд її виплата припиняється. Українці за кордоном можуть надіслати документи поштою для продовження виплат.

Виплата пенсій в Україні здійснюється на основі поточних даних, які є в Пенсійному фонді. Тому отримувачі повинні стежити за тим, аби всі документи відповідали дійсності.

Міністерство соціальної політики України подасть запит на включення коштів на індексацію пенсій у проекті державного бюджету на 2024 рік.

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