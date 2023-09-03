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Как подать заявление на страховые выплаты: объяснение Пенсионного фонда

Украина, Воскресенье 03 сентября 2023 23:49
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Как подать заявление на страховые выплаты: объяснение Пенсионного фонда Фото: Иллюстративное фото (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы могут онлайн подать заявление о назначении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

"Пенсионный фонд Украины ввел новый сервис подачи заявлений о назначении/перерасчете/продлении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием", - говорится в сообщении.

Как подать заявление на страховую выплату через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины - смотрите в видеоинструкции.

Важная информация для пенсионеров

При неполучении назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд ее выплата прекращается. Украинцы за границей могут отправить документы по почте для продления выплат.

Выплата пенсий в Украине производится на основе текущих данных, имеющихся в Пенсионном фонде. Поэтому получатели должны следить за тем, чтобы все документы соответствовали действительности.

Министерство социальной политики подаст запрос на включение средств на индексацию пенсий в проекте государственного бюджета на 2024 год.

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