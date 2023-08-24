ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи очікувати українцям індексації пенсій наступного року: відповідь Мінсоцполітики

Україна, Четвер 24 серпня 2023 11:54
UA EN RU
Чи очікувати українцям індексації пенсій наступного року: відповідь Мінсоцполітики Фото: Оксана Жолнович (facebook.com.pressclublviv)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України подасть запит на включення коштів на індексацію пенсій у проекті державного бюджету на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Ми плануємо, тобто ми зараз формуємо наш бюджетний запит, якраз зараз відпрацьовуємо його максимально і плануємо подати відповідні цифри для того, щоб говорити щонайменше про таку ж саму індексацію, як була в цьому році", - сказала вона.

Відзначимо, проект бюджету повинен бути поданий Кабміном до Ради до 15 вересня.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індексація зарплат і пенсій Пенсионный фонд Украины
NEWS
У Повітряних силах розповіли, чим росіяни вночі атакували Дніпро
У Повітряних силах розповіли, чим росіяни вночі атакували Дніпро
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам