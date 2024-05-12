Як подати заяву на реєстрацію шлюбу у "Дії": інструкція від Мін'юсту

Українці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу за допомогою порталу Дія. Для цього потрібно виконати кілька кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України у Facebook.
Для того, щоб подати заяву, необхідно:
Обробка заяви відбувається протягом одного робочого дня. Після цього ви отримаєте результат розгляду. Скоро послуга буде доступна в режимі онлайн.
Загалом понад 25 тисяч пар подали заяву на реєстрацію шлюбу у "Дії". Серед пар 53% заяв подають жінки. Практично порівну закохані обирають повний обряд церемонії чи розпис без урочистостей.
Нагадаємо, раніше в уряді пояснювали, що робити у разі,якщо документи про освіту не відображаються у додатку "Дія".
Також РБК-Україна у матеріалі розповідала про те, які послуги у додатку "Дія" доступні для водіїв автомобілів.
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