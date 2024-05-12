Як подати заяву на реєстрацію шлюбу у "Дії": інструкція від Мін'юсту

Для того, щоб подати заяву, необхідно:

авторизуватись на порталі "Дія";

натиснути "Послуги", потім "Сім'я", потім "Заява про шлюб";

заповнити заяву та вибрати деталі церемонії;

сплатити адміністративний збір зручним методом та підписати електронним підписом;

після цього ваш партнер або партнерка отримає посилання на заяву електронною поштою, яку необхідно буде підписати електронним підписом.

Обробка заяви відбувається протягом одного робочого дня. Після цього ви отримаєте результат розгляду. Скоро послуга буде доступна в режимі онлайн.

Загалом понад 25 тисяч пар подали заяву на реєстрацію шлюбу у "Дії". Серед пар 53% заяв подають жінки. Практично порівну закохані обирають повний обряд церемонії чи розпис без урочистостей.