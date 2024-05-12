Как подать заявление на регистрацию брака в "Дії": инструкция от Минюста

Украинцы могут подать заявление на регистрацию брака при помощи портала "Дія". Для этого необходимо выполнить несколько шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины в Facebook.
Для того, чтобы подать заявление, необходимо:
Обработка заявления происходит на протяжении одного рабочего дня. После этого вы получите результат рассмотрения. Скоро услуга будет доступна полностью в режиме онлайн.
Всего более 25 тысяч пар подали заявление на регистрацию брака в "Дії". Среди пар 53% заявлений подают женщины. Практически поровну влюбленные выбирают полный обряд церемонии или роспись без торжеств.
Напомним, ранее в правительстве объясняли, что делать в случае, если документы об образовании не отображаются в приложении "Дія".
Также РБК-Украина в материале рассказывало о том, какие услуги в приложении "Дія" доступны для водителей автомобилей.
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