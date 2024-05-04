Диплом чи атестат не відображається в "Дія": що робити

В березні у застосунку "Дія" з'явилися документи про освіту. Дипломи і атестати автоматично інтегруються, однак деяким користувачам документи можуть не відображатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Уряд онлайн.

МОН і Мінцифра підготували відповіді на поширені питання користувачів щодо випадків, коли документ не відображається в застосунку "Дія".

Якщо диплом, свідоцтво або атестат присутні в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, але не відображаються в застосунку "Дія", це може бути спричинено розбіжностями у реєстраційному номері облікової картки платника податків (РНОКПП) у "Дії" та даних документа про освіту. У такому випадку необхідно звернутися до закладу освіти, що видав документ, для оновлення інформації. Перевірити наявність документів у Реєстрі ЄДЕБО можна за відповідним посиланням.

Якщо в застосунку відображається неповна чи некоректна інформація про документ про освіту, також слід звернутися до відповідного закладу освіти.

Якщо документ не відображається через помилку в даті народження під час його замовлення, існують два варіанти: звернутися зі сканкопіями документа, що посвідчує особу, і документа про освіту до закладу освіти, або написати на пошту Державному підприємству "ІНФОРЕСУРС" (info@inforesurs.gov.ua) із накладанням КЕП.