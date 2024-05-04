ua en ru
Сб, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Диплом чи атестат не відображається в "Дія": що робити

Субота 04 травня 2024 10:38
UA EN RU
Диплом чи атестат не відображається в "Дія": що робити Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В березні у застосунку "Дія" з'явилися документи про освіту. Дипломи і атестати автоматично інтегруються, однак деяким користувачам документи можуть не відображатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Уряд онлайн.

МОН і Мінцифра підготували відповіді на поширені питання користувачів щодо випадків, коли документ не відображається в застосунку "Дія".

Якщо диплом, свідоцтво або атестат присутні в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, але не відображаються в застосунку "Дія", це може бути спричинено розбіжностями у реєстраційному номері облікової картки платника податків (РНОКПП) у "Дії" та даних документа про освіту. У такому випадку необхідно звернутися до закладу освіти, що видав документ, для оновлення інформації. Перевірити наявність документів у Реєстрі ЄДЕБО можна за відповідним посиланням.

Якщо в застосунку відображається неповна чи некоректна інформація про документ про освіту, також слід звернутися до відповідного закладу освіти.

Якщо документ не відображається через помилку в даті народження під час його замовлення, існують два варіанти: звернутися зі сканкопіями документа, що посвідчує особу, і документа про освіту до закладу освіти, або написати на пошту Державному підприємству "ІНФОРЕСУРС" (info@inforesurs.gov.ua) із накладанням КЕП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Загальна мобілізація в Україні: до чого готуватися всім військовозобов'язаним у травні
Загальна мобілізація в Україні: до чого готуватися всім військовозобов'язаним у травні
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках