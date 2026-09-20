Як подати спрощену заяву на житлову субсидію: покрокова інструкція

Як подати спрощену заяву через портал ПФУ

Для оформлення субсидії онлайн необхідно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Спочатку потрібно авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Далі необхідно:

У розділі "Комунікації з ПФУ" обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу". У вікні, що з'явиться, натиснути "Продовжити". Обрати пункт "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом". Заповнити онлайн-форму. У ній потрібно вказати особисті, паспортні та адресні дані, інформацію про членів домогосподарства, а також реквізити банківського рахунку у форматі IBAN. За потреби додати скановані копії документів, які можуть підтверджувати право на субсидію. Наприклад, це може бути договір оренди житла або довідка ВПО. Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, обрати спосіб отримання інформації про рішення ПФУ та натиснути "Сформувати заяву". Перевірити внесені дані. Натиснути "Підписати та відправити в ПФУ".

Після цього заява буде надіслана до Пенсійного фонду на розгляд.

Які документи потрібні

Головна особливість спрощеної процедури полягає в тому, що заявник подає саме спрощену заяву, а необхідні для призначення субсидії відомості ПФУ отримує самостійно з державних інформаційних ресурсів.

Водночас у певних ситуаціях можуть знадобитися додаткові документи. Їх можна прикріпити до заяви під час подання онлайн. Наприклад, якщо людина фактично проживає не за зареєстрованим місцем проживання, може знадобитися документ, що підтверджує відповідні обставини.

Де перевірити результат

Після надсилання заяви її статус можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Для цього потрібно відкрити розділ "Мої звернення" та перейти до пункту "Статус звернення". Там можна ознайомитися з інформацією про прийняте рішення щодо призначення житлової субсидії.

Спрощену заяву також можна подати не лише через вебпортал Пенсійного фонду. ПФУ зазначає, що звернутися за субсидією можна в електронній формі через мобільний застосунок Фонду або портал "Дія", а також у паперовій формі через сервісний центр ПФУ, уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування чи поштою.

Важливо враховувати і строки звернення. Якщо заяву на субсидію подати протягом двох місяців від початку неопалювального або опалювального сезону, виплату можуть призначити з початку відповідного сезону, але не раніше дня виникнення права на неї. В інших випадках субсидія призначається з місяця звернення.