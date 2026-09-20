Как подать упрощенное заявление на жилищную субсидию: пошаговая инструкция

Украинцы могут оформить жилищную субсидию по упрощенной процедуре. В таком случае заявителю не нужно самостоятельно собирать все сведения о доходах и имущественном состоянии домохозяйства - необходимую информацию Пенсионный фонд получает из государственных реестров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Для оформления субсидии онлайн необходимо воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Сначала нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи. Далее необходимо:
После этого заявление будет направлено в Пенсионный фонд на рассмотрение.
Главная особенность упрощенной процедуры заключается в том, что заявитель подает именно упрощенное заявление, а необходимые для назначения субсидии сведения ПФУ получает самостоятельно из государственных информационных ресурсов.
В определенных ситуациях могут потребоваться дополнительные документы. Их можно прикрепить к заявлению при подаче онлайн. Например, если человек фактически проживает не по зарегистрированному месту жительства, может потребоваться документ, подтверждающий соответствующие обстоятельства.
После подачи заявления его статус можно проверить в личном кабинете на вебпортале ПФУ.
Для этого необходимо открыть раздел "Мои обращения" и перейти в пункт "Статус обращения". Там можно ознакомиться с информацией о принятом решении по назначению жилищной субсидии.
Упрощенное заявление можно подать не только через вебпортал Пенсионного фонда. ПФУ отмечает, что обратиться за субсидией можно в электронной форме через мобильное приложение Фонда или портал "Дія", а также в бумажной форме через сервисный центр ПФУ, уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления или по почте.
Важно учитывать и сроки обращения. Если заявление на субсидию подать в течение двух месяцев с начала неотапливаемого или отопительного сезона, выплату могут назначить с начала соответствующего сезона, но не ранее дня возникновения права на нее. В других случаях субсидия назначается с месяца обращения.
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