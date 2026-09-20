Как подать упрощенное заявление на жилищную субсидию: пошаговая инструкция

Как подать упрощенное заявление через портал ПФУ

Для оформления субсидии онлайн необходимо воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Сначала нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи. Далее необходимо:

в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу"; в появившемся окне нажать "Продолжить"; выбрать пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"; заполнить онлайн-форму. В ней следует указать личные, паспортные и адресные данные, информацию о членах домохозяйства, а также реквизиты банковского счета в формате IBAN; при необходимости добавить сканированные копии документов, подтверждающих право на субсидию. Например, это может быть договор аренды жилья или справка ВПЛ; дать согласие на передачу и обработку персональных данных, выбрать способ получения информации о решении ПФУ и нажать "Сформировать заявление"; проверить внесенные данные; нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

После этого заявление будет направлено в Пенсионный фонд на рассмотрение.

Какие документы нужны

Главная особенность упрощенной процедуры заключается в том, что заявитель подает именно упрощенное заявление, а необходимые для назначения субсидии сведения ПФУ получает самостоятельно из государственных информационных ресурсов.

В определенных ситуациях могут потребоваться дополнительные документы. Их можно прикрепить к заявлению при подаче онлайн. Например, если человек фактически проживает не по зарегистрированному месту жительства, может потребоваться документ, подтверждающий соответствующие обстоятельства.

Где проверить результат

После подачи заявления его статус можно проверить в личном кабинете на вебпортале ПФУ.

Для этого необходимо открыть раздел "Мои обращения" и перейти в пункт "Статус обращения". Там можно ознакомиться с информацией о принятом решении по назначению жилищной субсидии.

Упрощенное заявление можно подать не только через вебпортал Пенсионного фонда. ПФУ отмечает, что обратиться за субсидией можно в электронной форме через мобильное приложение Фонда или портал "Дія", а также в бумажной форме через сервисный центр ПФУ, уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления или по почте.

Важно учитывать и сроки обращения. Если заявление на субсидию подать в течение двух месяцев с начала неотапливаемого или отопительного сезона, выплату могут назначить с начала соответствующего сезона, но не ранее дня возникновения права на нее. В других случаях субсидия назначается с месяца обращения.