Як на початку квітня: у Києві оновлений температурний рекорд

Попередній рекордний показник 1995 року перевищений на 0,3 градусів, а кліматична норма - на 9,4 градусів.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітню", - йдеться в повідомленні.

Погода в лютому

Нагадаємо, у першій половині лютого в Україні встановилася тепла погода. Температура перевищує норму на 7-10 градусів та відповідає показникам початку квітня. У Києві вже оновлено кілька температурних рекордів.

Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, високі температури взимку в Україні - досить часте явище в останні 20 років.

Водночас після 15 лютого арктичне повітря з півночі та північного сходу спричинить в Україні похолодання.