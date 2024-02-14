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Як на початку квітня: у Києві оновлений температурний рекорд

Фото: погода в Києві відповідає нормі початку квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок, 13 лютого, в Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Попередній рекордний показник 1995 року перевищений на 0,3 градусів, а кліматична норма - на 9,4 градусів.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітню", - йдеться в повідомленні.

Погода в лютому

Нагадаємо, у першій половині лютого в Україні встановилася тепла погода. Температура перевищує норму на 7-10 градусів та відповідає показникам початку квітня. У Києві вже оновлено кілька температурних рекордів.

Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, високі температури взимку в Україні - досить часте явище в останні 20 років.

Водночас після 15 лютого арктичне повітря з півночі та північного сходу спричинить в Україні похолодання.

 

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