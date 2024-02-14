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Как в начале апреля: в Киеве обновлен температурный рекорд

Фото: погода в Киеве соответствует норме начала апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во вторник, 13 февраля, в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 6,5 градусов тепла.

Предыдущий рекордный показатель 1995 года превышен на 0,3 градуса, а климатическая норма - на 9,4 градуса.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 2 апреля", - говорится в сообщении.

Погода в феврале

Напомним, в первой половине февраля в Украине установилась тёплая погода. Температура превышает норму на 7-10 градусов и соответствует показателям начала апреля . В Киеве уже обновлено несколько температурных рекордов.

Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, высокие температуры зимой в Украине - довольно частое явление в последние 20 лет.

В то же время после 15 февраля арктический воздух с севера и северо-востока вызовет похолодание в Украине.

 

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