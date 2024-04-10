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Як на початку червня: у Києві зафіксовані ще два температурні рекорди

Україна, Середа 10 квітня 2024 10:36
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Як на початку червня: у Києві зафіксовані ще два температурні рекорди Фото: два температурні рекорди оновлені 9 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок 9 квітня в Києві були зафіксовані два температурні рекорди. За багаторічними показниками температура повітря відповідає нормі 7 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, максимальна температура повітря досягла 25,3 градусів, що на 1,5 градусів вище попереднього рекордного показника для цього дня 1972 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 19,0 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 1972 року на 1,9 градусів.

Температурні рекорди

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 31 березня в Києві були оновлені два температурні рекорди, а температура піднялася до 25,3 градусів.

Крім того, у Києві 1 квітня були зафіксовані три температурні рекорди. За багаторічними показниками температура повітря відповідала кінцю травня.

Також 2 квітня у Києві були зафіксовані три температурні рекорди. Кліматична норма була перевищена на 9,9 градусів.

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