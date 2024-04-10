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Как в начале июня: в Киеве зафиксированы еще два температурных рекорда

Украина, Среда 10 апреля 2024 10:36
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Как в начале июня: в Киеве зафиксированы еще два температурных рекорда Фото: два температурных рекорда обновлены 9 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во вторник 9 апреля в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям температура воздуха соответствует норме 7 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, максимальная температура воздуха достигла 25,3 градуса, что на 1,5 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1972 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 19,0 градусов тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 1972 года на 1,9 градуса.

Температурные рекорды

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, 31 марта в Киеве были обновлены два температурных рекорда, а температура поднялась до 25,3 градуса.

Кроме того, в Киеве 1 апреля были зафиксированы три температурных рекорда. По многолетним показателям температура воздуха соответствовала концу мая.

Также 2 апреля в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда. Климатическая норма была превышена на 9,9 градуса.

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