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Как тут не пить? Оккупант рассказал об алкоголизме в подразделении, - ГУР

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 19:02
Как тут не пить? Оккупант рассказал об алкоголизме в подразделении, - ГУР Фото: оккупант рассказал об алкоголизме в подразделении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мобилизованный российский оккупант в Донецкой области рассказал матери о тяжелых условиях и алкоголизме в подразделении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.

"С пацанами четверо суток не спим, потому что все в воде, мокрые постоянно, тупо не успеваем обсохнуть. Водку пьем, греемся. По-другому тут иначе нельзя. Как тут не пить? Если и выпил, то уже попроще тебе тут становится", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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