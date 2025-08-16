Як підняти гемоглобін у домашніх умовах: поради та список продуктів

Ключові поради для підвищення гемоглобіну

Збільшіть споживання заліза

Воно є основним компонентом гемоглобіну, тому включайте в меню м’ясо, рибу, бобові та зелені овочі.

Додавайте вітамін С

Він покращує засвоєння заліза, тож поєднуйте його з цитрусовими, ягодами чи болгарським перцем.

Уникайте перешкод для засвоєння заліза

Кава, чай та молочні продукти зменшують його всмоктування, якщо вживати їх разом із залізовмісними стравами.

Пийте достатньо води для підтримки нормального кровообігу

Консультуйтеся з лікарем, якщо рівень гемоглобіну дуже низький можуть знадобитися медичні препарати.

Продукти, які допоможуть підняти гемоглобін

Залізо: печінка, червоне м’ясо, морепродукти, курятина, шпинат, броколі, бобові, горіхи, сухофрукти.

Вітамін С: апельсини, лимони, ківі, полуниця, помідори, зелень.

Фолієва кислота (B9): зелені листові овочі, авокадо, яйця, цільнозернові продукти.

Вітамін B12: риба, м’ясо, яйця, молочні продукти.

Додатково: буряк, гранат, мед.

Зразкове денне меню:

Сніданок - вівсянка з курагою та горіхами, апельсиновий сік.

Перекус - жменя гарбузового насіння, ківі.

Обід - тушкована яловичина з броколі, гречка, салат із болгарського перцю та петрушки.

Вечеря - запечений лосось, шпинатний салат з лимонним соком, гранатовий сік.

Дотримання цих порад допоможе поступово підвищити рівень гемоглобіну й відновити енергію, але важливо пам’ятати: надлишок заліза може бути шкідливим, тож контролюйте його рівень.