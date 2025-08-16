RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Как поднять гемоглобин в домашних условиях: советы и список продуктов

Фото: Как дома поднять гемоглобин (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Низкий уровень гемоглобина может стать причиной постоянной усталости, слабости и головокружений. Чтобы повысить его без лекарств, важно пересмотреть свой рацион и образ жизни, добавив продукты, богатые железом, витаминами и другими необходимыми микроэлементами.

РБК-Украина предлагает вам советы для повышения гемоглобина в домашних условиях.

Ключевые советы для повышения гемоглобина для повышения гемоглобина

Увеличьте потребление железа

Оно является основным компонентом гемоглобина, поэтому включайте в меню мясо, рыбу, бобовые и зеленые овощи.

Добавляйте витамин С

Он улучшает усвоение железа, поэтому сочетайте его с цитрусовыми, ягодами или болгарским перцем.

Избегайте препятствий для усвоения железа

Кофе, чай и молочные продукты уменьшают его всасывание, если употреблять их вместе с железосодержащими блюдами.

Пейте достаточно воды для поддержания нормального кровообращения

Консультируйтесь с врачом, если уровень гемоглобина очень низкий могут понадобиться медицинские препараты.

Продукты, которые помогут поднять гемоглобин

Железо: печень, красное мясо, морепродукты, курятина, шпинат, брокколи, бобовые, орехи, сухофрукты.

Витамин С: апельсины, лимоны, киви, клубника, помидоры, зелень.

Фолиевая кислота (B9): зеленые листовые овощи, авокадо, яйца, цельнозерновые продукты.

Витамин B12: рыба, мясо, яйца, молочные продукты.

Дополнительно: свекла, гранат, мед.

Примерное дневное меню на день:

  • Завтрак - овсянка с курагой и орехами, апельсиновый сок.
  • Перекус - горсть тыквенных семечек, киви.
  • Обед - тушеная говядина с брокколи, гречка, салат из болгарского перца и петрушки.
  • Ужин - запеченный лосось, шпинатный салат с лимонным соком, гранатовый сок.

Соблюдение этих советов поможет постепенно повысить уровень гемоглобина и восстановить энергию, но важно помнить: избыток железа может быть вредным, так что контролируйте его уровень.

Вас может заинтересовать

При написании использовались следующие источники: Mayo Clinic, Healtline, Eating Well.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеЗдоровое питание