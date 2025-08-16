Как поднять гемоглобин в домашних условиях: советы и список продуктов

Низкий уровень гемоглобина может стать причиной постоянной усталости, слабости и головокружений. Чтобы повысить его без лекарств, важно пересмотреть свой рацион и образ жизни, добавив продукты, богатые железом, витаминами и другими необходимыми микроэлементами.
РБК-Украина предлагает вам советы для повышения гемоглобина в домашних условиях.
Увеличьте потребление железа
Оно является основным компонентом гемоглобина, поэтому включайте в меню мясо, рыбу, бобовые и зеленые овощи.
Добавляйте витамин С
Он улучшает усвоение железа, поэтому сочетайте его с цитрусовыми, ягодами или болгарским перцем.
Избегайте препятствий для усвоения железа
Кофе, чай и молочные продукты уменьшают его всасывание, если употреблять их вместе с железосодержащими блюдами.
Пейте достаточно воды для поддержания нормального кровообращения
Консультируйтесь с врачом, если уровень гемоглобина очень низкий могут понадобиться медицинские препараты.
Железо: печень, красное мясо, морепродукты, курятина, шпинат, брокколи, бобовые, орехи, сухофрукты.
Витамин С: апельсины, лимоны, киви, клубника, помидоры, зелень.
Фолиевая кислота (B9): зеленые листовые овощи, авокадо, яйца, цельнозерновые продукты.
Витамин B12: рыба, мясо, яйца, молочные продукты.
Дополнительно: свекла, гранат, мед.
Соблюдение этих советов поможет постепенно повысить уровень гемоглобина и восстановить энергию, но важно помнить: избыток железа может быть вредным, так что контролируйте его уровень.
При написании использовались следующие источники: Mayo Clinic, Healtline, Eating Well.