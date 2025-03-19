Як підготуватися до переведення годинників: поради лікарів

У ніч на неділю, 30 березня, Україна переходить на літній час. Українці мають о 3:00 перевести стрілки годинників на годину вперед.
Про те, як підготувати організм до переведення годинників, РБК-Україна дізналося у лікарів.
Психіатр Євген Скрипник зазначає, що перехід на літній або зимовий час може впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, безсоння, перепади тиску та загострення хронічних захворювань. Особливо це стосується людей із тривожно-депресивними розладами, які чутливо реагують на будь-які зміни.
Він рекомендує не фіксуватися на зміні часу, адже психологічна напруга лише ускладнює адаптацію. Щоб адаптація пройшла легше, лікар радить дотримуватися кількох порад:
Сомнолог Софія Устянецька зазначає, що переведення годинників особливо важко дається людям із порушеннями сну та емоційним перевантаженням. Вона радить заздалегідь змінювати графік сну, адаптуючи організм до нового режиму. Оптимальна тривалість сну для здоров’я - 7-9 годин.
Раніше РБК-Україна писало про доцільність скасування сезонного переведення годинників в Україні. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, посилаючись на політичні та медичні аргументи. Однак для його набуття чинності необхідний підпис президента, який поки що відсутній. Історично зміна часу була спрямована на економію електроенергії, проте сучасні дослідження ставлять під сумнів її ефективність.
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