Як підготуватися до переведення годинників: поради лікарів

Психіатр Євген Скрипник зазначає, що перехід на літній або зимовий час може впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, безсоння, перепади тиску та загострення хронічних захворювань. Особливо це стосується людей із тривожно-депресивними розладами, які чутливо реагують на будь-які зміни.

Він рекомендує не фіксуватися на зміні часу, адже психологічна напруга лише ускладнює адаптацію. Щоб адаптація пройшла легше, лікар радить дотримуватися кількох порад:

Готуйтеся заздалегідь. За кілька днів до переведення годинника намагайтеся поступово змінювати режим - лягати і прокидатися на 10-15 хвилин раніше чи пізніше залежно від переходу.

За кілька днів до переведення годинника намагайтеся поступово змінювати режим - лягати і прокидатися на 10-15 хвилин раніше чи пізніше залежно від переходу. Стабільний режим сну. Лягайте і вставайте в один і той самий час, навіть у вихідні. Оптимальна тривалість сну - 7-9 годин.

Лягайте і вставайте в один і той самий час, навіть у вихідні. Оптимальна тривалість сну - 7-9 годин. Менше гаджетів перед сном. Синє світло екранів уповільнює вироблення мелатоніну, що ускладнює засинання. Відмовтеся від телефону чи телевізора хоча б за годину до сну.

Синє світло екранів уповільнює вироблення мелатоніну, що ускладнює засинання. Відмовтеся від телефону чи телевізора хоча б за годину до сну. Більше свіжого повітря. Щоденні прогулянки (не менше 30 хвилин) покращують самопочуття та допомагають швидше адаптуватися. Варто проходити по 10 тисяч кроків на день.

Щоденні прогулянки (не менше 30 хвилин) покращують самопочуття та допомагають швидше адаптуватися. Варто проходити по 10 тисяч кроків на день. Правильне харчування. Уникайте важкої їжі перед сном, особливо кофеїну та алкоголю. Вони можуть погіршити якість відпочинку.

Уникайте важкої їжі перед сном, особливо кофеїну та алкоголю. Вони можуть погіршити якість відпочинку. Не фіксуйтеся на переведенні годинників. Менше думайте про зміну часу - це допоможе уникнути зайвого стресу.

Сомнолог Софія Устянецька зазначає, що переведення годинників особливо важко дається людям із порушеннями сну та емоційним перевантаженням. Вона радить заздалегідь змінювати графік сну, адаптуючи організм до нового режиму. Оптимальна тривалість сну для здоров’я - 7-9 годин.