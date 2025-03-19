Как подготовиться к переводу часов: советы врачей

Психиатр Евгений Скрипник отмечает, что переход на летнее или зимнее время может влиять на самочувствие, вызывая головную боль, бессонницу, перепады давления и обострение хронических заболеваний. Особенно это касается людей с тревожно-депрессивными расстройствами, которые чувствительно реагируют на любые изменения.

Он рекомендует не фиксироваться на смене времени, ведь психологическое напряжение только усложняет адаптацию. Чтобы адаптация прошла легче, врач советует придерживаться нескольких советов:

Готовьтесь заранее. За несколько дней до перевода часов старайтесь постепенно менять режим - ложиться и просыпаться на 10-15 минут раньше или позже в зависимости от перехода.

За несколько дней до перевода часов старайтесь постепенно менять режим - ложиться и просыпаться на 10-15 минут раньше или позже в зависимости от перехода. Стабильный режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Оптимальная продолжительность сна - 7-9 часов.

Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Оптимальная продолжительность сна - 7-9 часов. Меньше гаджетов перед сном. Синий свет экранов замедляет выработку мелатонина, что затрудняет засыпание. Откажитесь от телефона или телевизора хотя бы за час до сна.

Синий свет экранов замедляет выработку мелатонина, что затрудняет засыпание. Откажитесь от телефона или телевизора хотя бы за час до сна. Больше свежего воздуха. Ежедневные прогулки (не менее 30 минут) улучшают самочувствие и помогают быстрее адаптироваться. Стоит проходить по 10 тысяч шагов в день.

Ежедневные прогулки (не менее 30 минут) улучшают самочувствие и помогают быстрее адаптироваться. Стоит проходить по 10 тысяч шагов в день. Правильное питание. Избегайте тяжелой пищи перед сном, особенно кофеина и алкоголя. Они могут ухудшить качество отдыха.

Избегайте тяжелой пищи перед сном, особенно кофеина и алкоголя. Они могут ухудшить качество отдыха. Не фиксируйтесь на переводе часов. Меньше думайте о смене времени - это поможет избежать лишнего стресса.

Сомнолог София Устянецкая отмечает, что перевод часов особенно тяжело дается людям с нарушениями сна и эмоциональной перегрузкой. Она советует заранее менять график сна, адаптируя организм к новому режиму. Оптимальная продолжительность сна для здоровья - 7-9 часов.