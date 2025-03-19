Как подготовиться к переводу часов: советы врачей

В ночь на воскресенье, 30 марта, Украина переходит на летнее время. Украинцы должны в 3:00 перевести стрелки часов на час вперед.
О том, как подготовить организм к переводу часов, РБК-Украина узнало у врачей.
Психиатр Евгений Скрипник отмечает, что переход на летнее или зимнее время может влиять на самочувствие, вызывая головную боль, бессонницу, перепады давления и обострение хронических заболеваний. Особенно это касается людей с тревожно-депрессивными расстройствами, которые чувствительно реагируют на любые изменения.
Он рекомендует не фиксироваться на смене времени, ведь психологическое напряжение только усложняет адаптацию. Чтобы адаптация прошла легче, врач советует придерживаться нескольких советов:
Сомнолог София Устянецкая отмечает, что перевод часов особенно тяжело дается людям с нарушениями сна и эмоциональной перегрузкой. Она советует заранее менять график сна, адаптируя организм к новому режиму. Оптимальная продолжительность сна для здоровья - 7-9 часов.
Ранее РБК-Украина писало о целесообразности отмены сезонного перевода часов в Украине. В июле 2024 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, ссылаясь на политические и медицинские аргументы. Однако для его вступления в силу необходима подпись президента, которая пока отсутствует. Исторически изменение времени было направлено на экономию электроэнергии, однако современные исследования ставят под сомнение ее эффективность.
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