Як підготуватись до екстрених відключень світла: поради поліції

Правоохоронці підготували поради для населення на випадок екстреного відключення електроенергії.

Зокрема для того, щоб почати підготовку необхідно купити основні предмети, які допоможуть вам легше перечекати періоди відключення світла. До списку необхідних речей насамперед входять:

свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефонів у автомобілях;

павербанки та акумулятори, батарейки;

сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.

Дії під час аварійної ситуації:

вимкніть усі електричні побутові прилади, відімкніть з розеток;

будьте особливо обережними під час використання свічок та сухого спирту;

під час перебування поблизу проїзної частини, або її перетину обов'язково користуйтесь світловідбивними елементами;

в разі обриву та обвисання дротів не наближайтеся до них;

будьте особливо обережними, коли знаходитесь в неосвітлених місцях в темну пору доби, не відпускайте дітей без супроводу дорослих.

"Якщо ж ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або стали її свідком - звертайтеся до екстрених служб. Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосили в поліції.