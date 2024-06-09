Як підготуватись до екстрених відключень світла: поради поліції

Через російські удари по українських об'єктах енергетики нині в країні спостерігається значний дефіцит електроенергії. Як результат час від часу в Україні вводяться стабілізаційні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.
Правоохоронці підготували поради для населення на випадок екстреного відключення електроенергії.
Зокрема для того, щоб почати підготовку необхідно купити основні предмети, які допоможуть вам легше перечекати періоди відключення світла. До списку необхідних речей насамперед входять:
Дії під час аварійної ситуації:
"Якщо ж ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або стали її свідком - звертайтеся до екстрених служб. Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосили в поліції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як подбати про власну безпеку у разі відключення світла.
До того ж РБК-Україна підготувало поради для водіїв, адже під час відключень світла не працюють світлофори й ситуація на дорогах стає небезпечнішою.
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