UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як підготуватись до екстрених відключень світла: поради поліції

Фото: як підготуватись до відключень світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через російські удари по українських об'єктах енергетики нині в країні спостерігається значний дефіцит електроенергії. Як результат час від часу в Україні вводяться стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

Правоохоронці підготували поради для населення на випадок екстреного відключення електроенергії.

Зокрема для того, щоб почати підготовку необхідно купити основні предмети, які допоможуть вам легше перечекати періоди відключення світла. До списку необхідних речей насамперед входять:

  • свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефонів у автомобілях;
  • павербанки та акумулятори, батарейки;
  • сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.

Дії під час аварійної ситуації:

  • вимкніть усі електричні побутові прилади, відімкніть з розеток;
  • будьте особливо обережними під час використання свічок та сухого спирту;
  • під час перебування поблизу проїзної частини, або її перетину обов'язково користуйтесь світловідбивними елементами;
  • в разі обриву та обвисання дротів не наближайтеся до них;
  • будьте особливо обережними, коли знаходитесь в неосвітлених місцях в темну пору доби, не відпускайте дітей без супроводу дорослих.

"Якщо ж ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або стали її свідком - звертайтеся до екстрених служб. Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як подбати про власну безпеку у разі відключення світла.

До того ж РБК-Україна підготувало поради для водіїв, адже під час відключень світла не працюють світлофори й ситуація на дорогах стає небезпечнішою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СвітлофорВідключеня світла