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Як подбати про власну безпеку у разі відключення світла: поради МВС

Україна, Неділя 02 червня 2024 19:46
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Як подбати про власну безпеку у разі відключення світла: поради МВС Фото: що робити при відключеннях світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вкотре намагаються залишити українців без електрики, завдаючи ударів по обʼєктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Оборонці українського неба, енергетики та екстрені служби роблять усе, щоб зламати плани ворога, однак через значну нестачу електроенергії в країні все одно час від часу вводять графіки відключення світла.

Як подбати про власну безпеку у разі відключення світла:

  • Ознайомтеся з графіками відключення світла.
  • Вимкніть з розеток електроприлади, щоб запобігти їхній несправності.
  • Підготуйте запас води та продуктів тривалого зберігання.
  • Не відкривайте холодильник або морозильник без необхідності.
  • Завчасно зарядіть гаджети.
  • Підготуйте автономні джерела освітлення.
  • Не користуйтеся ліфтами у момент планового відключення електроенергії.
  • Використовуйте генератор поза межами приміщення.

Відключення світла в Україні

Цієї весни російські окупанти знову почали атакувати енергетичні об'єкти України.

Зокрема, вчора, 1 червня, росіяни обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС. Під удар потрапила найбільша в Україні гідроелектростанція - ДніпроГЕС у Запоріжжі.

РБК-Україна вже повідомляло, чи очікувати українцям відключень завтра, 3 червня.

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