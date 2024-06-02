Як подбати про власну безпеку у разі відключення світла: поради МВС

Російські окупанти вкотре намагаються залишити українців без електрики, завдаючи ударів по обʼєктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Оборонці українського неба, енергетики та екстрені служби роблять усе, щоб зламати плани ворога, однак через значну нестачу електроенергії в країні все одно час від часу вводять графіки відключення світла.

Як подбати про власну безпеку у разі відключення світла: