Світлофори не працюють. Ці правила повинен знати кожен водій у разі відключення світла
У Києві під час відключення електроенергії не працює переважна кількість світлофорів. Деякі автоматичні регулювальники дорожнього руху оснащені батареями, однак час їх роботи обмежений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦОДР.
Як зазначається у повідомленні "Центру організації дорожнього руху" наразі на балансі перебуває 733 об’єкти.
"Більше 200 об’єктів оснащені акумуляторами, які забезпечують роботу світлофорів впродовж 1–3 годин", - зазначають у ЦОДР.
Відомо, що ще на 42-х складних перехрестях встановлені шафи резервного живлення, які можуть надавати живлення для роботи світлофорних об’єктів до 24 годин, залежно від кількості світлофорів на об’єкті.
Правила руху під час вимкнення світлофорів
У ЦОДР закликають мешканців та гостей міста бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху згідно з дорожніми знаками та відповідною розміткою, зокрема:
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знижувати швидкість перед перехрестям. Оптимальною швидкістю для перетину вважається 20-30 км/год.
- у разі роботи на регулювальника на перехресті, рухатись дорогою згідно його сигналам, які мають пріоритет над дорожніми знаками та розміткою.
- якщо регулювальник відсутній, головний орієнтир - дорожні знаки.
- у разі відсутності дорожніх знаків перехрестя вважається рівнозначним. у такому випадку водії керуються "правилом правої руки" - треба пропустити всі транспортні засоби, які під’їхали праворуч від вас. Це правило не застосовується на кругових розв’язках.
- на перехресті з круговим рухом треба керуватися знаками пріоритету - на більшості таких перехресть перевагу мають ті, хто вже рухаються по колу.
- водії, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїжджу частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.
- переходячи дорогу пішохідним переходом при не працюючому світлофорі, слід зупинитися на краю проїжджої частини дороги, оцінити відстань і швидкість автомобілів, що наближаються. Переконайтесь у тому, що водій вас побачив і готовий пропустити.
- пішоходам та велосипедистам у темну пору доби завжди слід вдягати світловідбивні елементи та користуватися ліхтарями.
- водіям автотранспорту не забувати вмикати денні ходові вогні або фари ближнього світла.
Робота світлофорів під час відключення світла
Раніше ми повідомляли, що у Києві внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії, окремі світлофорні об'єкти на складних перехрестях та розв'язках підключили до резервного живлення. Це допоможе забезпечити їх працездатність протягом декількох годин.
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