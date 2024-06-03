Світлофори не працюють. Ці правила повинен знати кожен водій у разі відключення світла

У Києві під час відключення електроенергії не працює переважна кількість світлофорів. Деякі автоматичні регулювальники дорожнього руху оснащені батареями, однак час їх роботи обмежений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦОДР .

Як зазначається у повідомленні "Центру організації дорожнього руху" наразі на балансі перебуває 733 об’єкти.

"Більше 200 об’єктів оснащені акумуляторами, які забезпечують роботу світлофорів впродовж 1–3 годин", - зазначають у ЦОДР.

Відомо, що ще на 42-х складних перехрестях встановлені шафи резервного живлення, які можуть надавати живлення для роботи світлофорних об’єктів до 24 годин, залежно від кількості світлофорів на об’єкті.

Правила руху під час вимкнення світлофорів

У ЦОДР закликають мешканців та гостей міста бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху згідно з дорожніми знаками та відповідною розміткою, зокрема: