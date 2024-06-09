Как подготовиться к экстренным отключениям света: советы полиции

Правоохранители подготовили советы для населения на случай экстренного отключения электроэнергии.

В частности для того, чтобы начать подготовку, необходимо купить основные предметы, которые помогут вам легче переждать периоды отключения света. В список необходимых вещей прежде всего входят:

свечи, фонарики, спички, адаптер для зарядки телефонов в автомобилях;

павербанки и аккумуляторы, батарейки;

сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.

Действия в аварийной ситуации:

выключите все электрические бытовые приборы, отключите из розеток;

соблюдайте осторожность при использовании свечей и сухого спирта;

во время пребывания вблизи проезжей части или ее пересечения обязательно пользуйтесь световозвращающими элементами;

в случае обрыва и обвисания проводов не приближайтесь к ним;

будьте особенно осторожны, когда находитесь в неосвещенных местах в темное время суток, не отпускайте детей без сопровождения взрослых.

"Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали ее свидетелем - обращайтесь в экстренные службы. Берегите себя и своих близких!", - подчеркнули в полиции.