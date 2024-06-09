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Как подготовиться к экстренным отключениям света: советы полиции

Фото: как подготовиться к отключениям света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за российских ударов по украинским объектам энергетики в настоящее время в стране наблюдается значительный дефицит электроэнергии. В результате время от времени в Украине вводятся стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

Правоохранители подготовили советы для населения на случай экстренного отключения электроэнергии.

В частности для того, чтобы начать подготовку, необходимо купить основные предметы, которые помогут вам легче переждать периоды отключения света. В список необходимых вещей прежде всего входят:

  • свечи, фонарики, спички, адаптер для зарядки телефонов в автомобилях;
  • павербанки и аккумуляторы, батарейки;
  • сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.

Действия в аварийной ситуации:

  • выключите все электрические бытовые приборы, отключите из розеток;
  • соблюдайте осторожность при использовании свечей и сухого спирта;
  • во время пребывания вблизи проезжей части или ее пересечения обязательно пользуйтесь световозвращающими элементами;
  • в случае обрыва и обвисания проводов не приближайтесь к ним;
  • будьте особенно осторожны, когда находитесь в неосвещенных местах в темное время суток, не отпускайте детей без сопровождения взрослых.

"Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали ее свидетелем - обращайтесь в экстренные службы. Берегите себя и своих близких!", - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, как позаботиться о собственной безопасности в случае отключения света.

К тому же РБК-Украина подготовила советы для водителей, ведь во время отключений света не работают светофоры и ситуация на дорогах становится опаснее.

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