Як підготувати батареї до опалювального сезону: покрокова інструкція

Новий опалювальний сезон розпочався у багатьох регіонах України, однак першими тепло у більшості населених пунктів отримали об'єкти соціальної сфери - медичні заклади, садочки, школи тощо. На черзі - будинки й квартири українців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу урядової ініціативи "Штаб згуртованих громад" у Facebook.
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Українцям нагадали: щоб батареї в оселі під час опалювального сезону працювали максимально ефективно, важливо заздалегідь підготувати їх до холодів.
У Штабі згуртованих громад уточнили, що це:
З огляду на важливість питання, громадянам надали покрокову інструкцію - як найкраще підготувати систему опалення до подачі тепла.
Спершу громадянам радять оглянути батареї та труби на наявність тріщин або протікань (звертаючи особливу увагу на з'єднання труб, де найчастіше можуть виникати проблеми).
Якщо наявне хоча б невеличке протікання, краще одразу викликати майстра для ремонту. Це допоможе уникнути більш серйозних проблем у розпал опалювального сезону.
"Не ігноруйте дрібні протікання: навіть незначні несправності можуть з часом стати серйозними", - додали у Штабі згуртованих громад.
Промивання системи опалення радять проводити за умови, якщо батареї давно не промивалися. При цьому найкраще з цим питанням звернутися до фахівців, які зможуть промити систему професійно.
Це роблять для того, щоб зменшити кількість накопичених відкладень всередині батарей (вони зменшують їхню тепловіддачу).
Причиною нерівномірного нагрівання батарей може стати повітря у системі опалення. Щоб цього уникнути, українцям радять заздалегідь спустити повітря з системи:
Якщо на батареях у вашій оселі встановлені терморегулятори, необхідно переконатися, що вони працюють коректно.
Для цього радять відкрити їх на повну потужність і простежити - чи батареї нагріваються рівномірно.
"Якщо регулятори працюють зі збоями, краще їх відремонтувати або замінити", - пояснили громадянам.
Після вищезазначених кроків українцям радять протестувати систему в цілому. Для цього потрібно увімкнути опалення на кілька годин і перевірити, чи всі батареї нагріваються рівномірно.
"Якщо якась батарея залишається холодною, можливо, необхідне додаткове видалення повітря або навіть втручання фахівців", - уточнили автори інструкції.
Насамкінець громадянам порадили регулярно перевіряти стан батарей впродовж сезону - щоб вчасно виявити проблеми, якщо такі будуть наявні.
"Не забувайте про ізоляцію: утеплені труби допоможуть зберегти більше тепла в оселі... Дотримуючись цих простих порад, ви забезпечите максимальну ефективність роботи опалювальної системи та комфорт у вашій оселі впродовж всього холодного сезону", - підсумували у Штабі згуртованих громад.
Допис Штабу згуртованих громад (скриншот: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)
Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.
Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.
Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).
Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.
Станом на вівторок, 22 жовтня, опалювальний сезон розпочався у багатьох регіонах України, однак першими тепло у більшості населених пунктів отримали об'єкти соціальної сфери (медичні заклади, садочки, школи та ін.).
Наприклад у Києві опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочався з понеділка, 14 жовтня. Тепло підключають за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.
Тим часом житловий фонд столиці отримає тепло тоді, коли міська влада ухвалить відповідне рішення - з огляду на погодні умови (температуру зовнішнього повітря).
Згідно із загальноприйнятими нормами, житлові будинки розпочинають підключати тоді, коли середньодобова температура опускається до +8°С, тримається на цьому рівні впродовж трьох діб і зберігається тенденція до суттєвого похолодання.
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