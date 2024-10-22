Как подготовить батареи к отопительному сезону: пошаговая инструкция

Новый отопительный сезон начался во многих регионах Украины, однако первыми тепло в большинстве населенных пунктов получили объекты социальной сферы - медицинские учреждения, садики, школы и т.д. На очереди - дома и квартиры украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственной инициативы "Штаб сплоченных общин" в Facebook.
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Украинцам напомнили: чтобы батареи в доме во время отопительного сезона работали максимально эффективно, важно заранее подготовить их к холодам.
В Штабе сплоченных общин уточнили, что это:
Учитывая важность вопроса, гражданам предоставили пошаговую инструкцию - как лучше всего подготовить систему отопления к подаче тепла.
Сначала гражданам советуют осмотреть батареи и трубы на наличие трещин или протечек (обращая особое внимание на соединение труб, где чаще всего могут возникать проблемы).
Если есть хотя бы небольшое протекание, лучше сразу вызвать мастера для ремонта. Это поможет избежать более серьезных проблем в разгар отопительного сезона.
"Не игнорируйте мелкие протечки: даже незначительные неисправности могут со временем стать серьезными", - добавили в Штабе сплоченных общин.
Промывку системы отопления советуют производить при условии, если батареи давно не промывались. При этом лучше всего с этим вопросом обратиться к специалистам, которые смогут промыть систему профессионально.
Это делают для того, чтобы уменьшить количество накопленных отложений внутри батарей (они уменьшают их теплоотдачу).
Причиной неравномерного нагрева батарей может стать воздух в системе отопления. Чтобы этого избежать, украинцам советуют заранее спустить воздух из системы:
Если на батареях в вашем доме установлены терморегуляторы, необходимо убедиться, что они работают корректно.
Для этого советуют открыть их на полную мощность и проследить - нагреваются ли батареи равномерно.
"Если регуляторы работают со сбоями, лучше их отремонтировать или заменить", - объяснили гражданам.
После вышеперечисленных шагов украинцам советуют протестировать систему в целом. Для этого нужно включить отопление на несколько часов и проверить, все ли батареи нагреваются равномерно.
"Если какая-нибудь батарея остается холодной, возможно, необходимо дополнительное удаление воздуха или даже вмешательство специалистов", - уточнили авторы инструкции.
В заключение гражданам посоветовали регулярно проверять состояние батарей в течение сезона - чтобы вовремя выявить проблемы, если таковые будут налицо.
"Не забывайте об изоляции: утепленные трубы помогут сохранить больше тепла в доме... Следуя этим простым советам, вы обеспечите максимальную эффективность работы отопительной системы и комфорт в вашем доме на протяжении всего холодного сезона", - подытожили в Штабе сплоченных общин.
Пост Штаба сплоченных общин (скриншот: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)
Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.
Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.
Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).
Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.
По состоянию на вторник, 22 октября, отопительный сезон начался во многих регионах Украины, однако первыми тепло в большинстве населенных пунктов получили объекты социальной сферы (медицинские учреждения, садики, школы и др.).
Например, в Киеве отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался с понедельника, 14 октября. Тепло подключают по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.
Между тем жилищный фонд столицы получит тепло тогда, когда городские власти примут соответствующее решение - учитывая погодные условия (температуру воздуха снаружи).
Согласно общепринятым нормам, жилые дома начинают подключать тогда, когда среднесуточная температура опускается до +8°С, держится на этом уровне в течение трех суток и сохраняется тенденция к существенному похолоданию.
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