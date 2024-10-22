Как подготовить батареи к отопительному сезону: пошаговая инструкция

Новый отопительный сезон начался во многих регионах Украины, однако первыми тепло в большинстве населенных пунктов получили объекты социальной сферы - медицинские учреждения, садики, школы и т.д. На очереди - дома и квартиры украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственной инициативы "Штаб сплоченных общин" в Facebook.

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Зачем готовить батареи к холодам

Украинцам напомнили: чтобы батареи в доме во время отопительного сезона работали максимально эффективно, важно заранее подготовить их к холодам.

В Штабе сплоченных общин уточнили, что это:

сохранит тепло в доме

убережет от проблем во время отопительного периода

поможет сэкономить на энергоносителях

Учитывая важность вопроса, гражданам предоставили пошаговую инструкцию - как лучше всего подготовить систему отопления к подаче тепла.

Проверка протекания

Сначала гражданам советуют осмотреть батареи и трубы на наличие трещин или протечек (обращая особое внимание на соединение труб, где чаще всего могут возникать проблемы).

Если есть хотя бы небольшое протекание, лучше сразу вызвать мастера для ремонта. Это поможет избежать более серьезных проблем в разгар отопительного сезона.

"Не игнорируйте мелкие протечки: даже незначительные неисправности могут со временем стать серьезными", - добавили в Штабе сплоченных общин.

Промывка системы

Промывку системы отопления советуют производить при условии, если батареи давно не промывались. При этом лучше всего с этим вопросом обратиться к специалистам, которые смогут промыть систему профессионально.

Это делают для того, чтобы уменьшить количество накопленных отложений внутри батарей (они уменьшают их теплоотдачу).

Удаление воздуха

Причиной неравномерного нагрева батарей может стать воздух в системе отопления. Чтобы этого избежать, украинцам советуют заранее спустить воздух из системы:

найти специальный клапан для отвода воздуха (он обычно расположен на верхней части батареи)

открыть клапан (используя ключ для клапана), пока не начнет вытекать вода

закрутить клапан - как только вода начнет течь равномерно (без воздушных пузырьков)

Проверка терморегуляторов

Если на батареях в вашем доме установлены терморегуляторы, необходимо убедиться, что они работают корректно.

Для этого советуют открыть их на полную мощность и проследить - нагреваются ли батареи равномерно.

"Если регуляторы работают со сбоями, лучше их отремонтировать или заменить", - объяснили гражданам.

Тестирование системы

После вышеперечисленных шагов украинцам советуют протестировать систему в целом. Для этого нужно включить отопление на несколько часов и проверить, все ли батареи нагреваются равномерно.

"Если какая-нибудь батарея остается холодной, возможно, необходимо дополнительное удаление воздуха или даже вмешательство специалистов", - уточнили авторы инструкции.

В заключение гражданам посоветовали регулярно проверять состояние батарей в течение сезона - чтобы вовремя выявить проблемы, если таковые будут налицо.

"Не забывайте об изоляции: утепленные трубы помогут сохранить больше тепла в доме... Следуя этим простым советам, вы обеспечите максимальную эффективность работы отопительной системы и комфорт в вашем доме на протяжении всего холодного сезона", - подытожили в Штабе сплоченных общин.

Пост Штаба сплоченных общин (скриншот: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)