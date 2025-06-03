Як підготувати авто до спеки: що треба перевірити прямо зараз

У спеку важко не тільки людині – техніці теж доводиться працювати на межі можливостей. Щоб утримати машину від поламок у спекотні дні, вже зараз варто перевірити деякі системи.

Якщо чергове планове ТО вашого авто не припало на початок літа, варто окремо виділити трохи часу і перевірити кілька найважливіших систем.

Чому машина відмовляє у спеку

Поки автомобіль молодий, йому в цілому байдуже і до зимових морозів, і до літньої спеки. Але машина, вік якої наближається до восьми-десяти років, стає більш чутливою до граничних температур, адже вони впливають на властивості багатьох матеріалів – які і так вже зазнали змін через свій вік.

Розумний підхід – вирішувати проблеми поступово і превентивно, а не чекати, доки вони накопичаться, проявляться у дорозі і потребуватимуть дорогого ремонту.

Радіатори та інше

Система охолодження взагалі є однією найбільш вразливих у сучасному авто, а високу забортну температуру вона переносить взагалі не просто.

Вентилятор радіатора : Якщо давно не чули його характерного гудіння у заторах, при ввімкненому кондиціонері або під час тривалого підйому, поцікавтеся його станом – можливо, "Карлсон" втомився і просто не хоче вмикатися?

: Якщо давно не чули його характерного гудіння у заторах, при ввімкненому кондиціонері або під час тривалого підйому, поцікавтеся його станом – можливо, "Карлсон" втомився і просто не хоче вмикатися? Антифриз : Згадайте, коли востаннє змінювали охолоджувальну рідину, бо рекомендується робити це кожні 3–5 років. А якщо антифриз доводиться регулярно доливати, шукайте сліди протічок на шлангах, патрубках або радіаторі. Пошкоджені деталі слід замінити негайно, щоб уникнути повної втрати рідини в дорозі.

: Згадайте, коли востаннє змінювали охолоджувальну рідину, бо рекомендується робити це кожні 3–5 років. А якщо антифриз доводиться регулярно доливати, шукайте сліди протічок на шлангах, патрубках або радіаторі. Пошкоджені деталі слід замінити негайно, щоб уникнути повної втрати рідини в дорозі. Радіатори. За температуру двигуна безпосередньо відповідає один з трьох-п’яти наявних на авто радіаторів. Але якщо тополиним пухом і комахами будуть забиті ті теплообмінники, що стоять пакетом перед основним, двигунові все одно буде спектно. Очистити поверхню всіх радіаторів іноді вдається і власними силами.

Термостат. Цей пристрій – вже висока матерія для самого автовласника, але пригадайте, чи не мало авто взимку тенденцію до перегріву? Послідкуйте за показниками термометра і можливо, вам доведеться перевіряти роботу термостата на СТО.

Паливна система

Чутливий до спеки вузол – паливний насос. Високі температури знижують щільність бензину, а також сприяють утворенню випарів у паливопроводі та насосі. Зношений насос може не впоратися із цими викликами, що призводить до падіння тиску пального і порушення роботи двигуна.

У деяких випадках допоможе чистка фільтра в баку, але більш надійним рішенням є заміна бензонасоса на новий.

Від солоних розчинів узимку часто пошкоджуються радіатор та алюмінієві трубки кондиціонера. І навіть якщо у вас немає планів відновлювати роботу пошкодженого кондиціонера, майте на увазі, що несправна муфта його компресора може спричинити одночасний вихід з ладу гідропідсилювача керма та генератора. І це може статись просто посеред дороги.

Відтак, кондишен треба або відремонтувати, або виключити з роботи так, щоб він не паралізував весь силовий агрегат.

Якими б досконалими не були сучасні автомобілі найвідоміших марок, надійними і безвідмовним вони є тільки до певного часу і за певних умов. Тобто у "дорослому" віці і без регулярного догляду будь-яка машина може підвести свого власника у першій-ліпшій поїздці. А значить, треба знаходити час на інспекцію та елементартний сервіс – або власними силами, або на СТО.