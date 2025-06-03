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Как подготовить авто к жаре: что надо проверить прямо сейчас

Вторник 03 июня 2025 19:00
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Как подготовить авто к жаре: что надо проверить прямо сейчас Фото: как подготовить авто к жаре (skoda.com)
Автор: Константин Широкун

В жару тяжело не только человеку - технике тоже приходится работать на пределе возможностей. Чтобы удержать машину от поломок в жаркие дни, уже сейчас стоит проверить некоторые системы.

О нескольких советах экспертов по состоянию автомобиля в преддверии лета читайте в материале РБК-Украина.

Если очередное плановое ТО вашего авто не пришлось на начало лета, стоит отдельно выделить немного времени и проверить несколько важнейших систем.

Почему машина отказывает в жару

Пока автомобиль молодой, ему в целом безразлично и к зимним морозам, и к летней жаре. Но машина, возраст которой приближается к восьми-десяти годам, становится более чувствительной к предельным температурам, ведь они влияют на свойства многих материалов - которые и так уже претерпели изменения из-за своего возраста.

Разумный подход - решать проблемы постепенно и превентивно, а не ждать, пока они накопятся, проявятся в дороге и потребуют дорогостоящего ремонта.

Как подготовить авто к жаре: что надо проверить прямо сейчас

Радиаторы и прочее

Система охлаждения вообще является одной из самых уязвимых в современном авто, а высокую забортную температуру она переносит вообще не просто.

  • Вентилятор радиатора: Если давно не слышали его характерного гудения в пробках, при включенном кондиционере или во время длительного подъема, поинтересуйтесь его состоянием - возможно, "Карлсон" устал и просто не хочет включаться?
  • Антифриз: Вспомните, когда в последний раз меняли охлаждающую жидкость, потому что рекомендуется делать это каждые 3-5 лет. А если антифриз приходится регулярно доливать, ищите следы протечек на шлангах, патрубках или радиаторе. Поврежденные детали следует заменить немедленно, чтобы избежать полной потери жидкости в дороге.
  • Радиаторы. За температуру двигателя напрямую отвечает один из трех-пяти имеющихся на авто радиаторов. Но если тополиным пухом и насекомыми будут забиты те теплообменники, что стоят пакетом перед основным, двигателю все равно будет спектно. Очистить поверхность всех радиаторов иногда удается и собственными силами.
  • Термостат. Это устройство - уже высокая материя для самого автовладельца, но вспомните, не имело ли авто зимой тенденцию к перегреву? Проследите за показателями термометра и возможно, вам придется проверять работу термостата на СТО.

Топливная система

Чувствительный к жаре узел - топливный насос. Высокие температуры снижают плотность бензина, а также способствуют образованию испарений в топливопроводе и насосе. Изношенный насос может не справиться с этими вызовами, что приводит к падению давления топлива и нарушению работы двигателя.

В некоторых случаях поможет чистка фильтра в баке, но более надежным решением является замена бензонасоса на новый.

От соленых растворов зимой часто повреждаются радиатор и алюминиевые трубки кондиционера. И даже если у вас нет планов восстанавливать работу поврежденного кондиционера, имейте в виду, что неисправная муфта его компрессора может вызвать одновременный выход из строя гидроусилителя руля и генератора. И это может произойти прямо посреди дороги.

Следовательно, кондишен надо или отремонтировать, или исключить из работы так, чтобы он не парализовал весь силовой агрегат.

Как подготовить авто к жаре: что надо проверить прямо сейчас

Какими бы совершенными ни были современные автомобили самых известных марок, надежными и безотказными они являются только до определенного времени и при определенных условиях. То есть во "взрослом" возрасте и без регулярного ухода любая машина может подвести своего владельца в первой попавшейся поездке. А значит, надо находить время на инспекцию и элементарный сервис - либо собственными силами, либо на СТО.

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При подготовке статьи были использованы материалы Autoсentre и "Autobild Украина".

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