Как подготовить авто к жаре: что надо проверить прямо сейчас

В жару тяжело не только человеку - технике тоже приходится работать на пределе возможностей. Чтобы удержать машину от поломок в жаркие дни, уже сейчас стоит проверить некоторые системы.

О нескольких советах экспертов по состоянию автомобиля в преддверии лета читайте в материале РБК-Украина .

Если очередное плановое ТО вашего авто не пришлось на начало лета, стоит отдельно выделить немного времени и проверить несколько важнейших систем.

Почему машина отказывает в жару

Пока автомобиль молодой, ему в целом безразлично и к зимним морозам, и к летней жаре. Но машина, возраст которой приближается к восьми-десяти годам, становится более чувствительной к предельным температурам, ведь они влияют на свойства многих материалов - которые и так уже претерпели изменения из-за своего возраста.

Разумный подход - решать проблемы постепенно и превентивно, а не ждать, пока они накопятся, проявятся в дороге и потребуют дорогостоящего ремонта.

Радиаторы и прочее

Система охлаждения вообще является одной из самых уязвимых в современном авто, а высокую забортную температуру она переносит вообще не просто.

Вентилятор радиатора : Если давно не слышали его характерного гудения в пробках, при включенном кондиционере или во время длительного подъема, поинтересуйтесь его состоянием - возможно, "Карлсон" устал и просто не хочет включаться?

: Если давно не слышали его характерного гудения в пробках, при включенном кондиционере или во время длительного подъема, поинтересуйтесь его состоянием - возможно, "Карлсон" устал и просто не хочет включаться? Антифриз : Вспомните, когда в последний раз меняли охлаждающую жидкость, потому что рекомендуется делать это каждые 3-5 лет. А если антифриз приходится регулярно доливать, ищите следы протечек на шлангах, патрубках или радиаторе. Поврежденные детали следует заменить немедленно, чтобы избежать полной потери жидкости в дороге.

: Вспомните, когда в последний раз меняли охлаждающую жидкость, потому что рекомендуется делать это каждые 3-5 лет. А если антифриз приходится регулярно доливать, ищите следы протечек на шлангах, патрубках или радиаторе. Поврежденные детали следует заменить немедленно, чтобы избежать полной потери жидкости в дороге. Радиаторы. За температуру двигателя напрямую отвечает один из трех-пяти имеющихся на авто радиаторов. Но если тополиным пухом и насекомыми будут забиты те теплообменники, что стоят пакетом перед основным, двигателю все равно будет спектно. Очистить поверхность всех радиаторов иногда удается и собственными силами.

Термостат. Это устройство - уже высокая материя для самого автовладельца, но вспомните, не имело ли авто зимой тенденцию к перегреву? Проследите за показателями термометра и возможно, вам придется проверять работу термостата на СТО.

Топливная система

Чувствительный к жаре узел - топливный насос. Высокие температуры снижают плотность бензина, а также способствуют образованию испарений в топливопроводе и насосе. Изношенный насос может не справиться с этими вызовами, что приводит к падению давления топлива и нарушению работы двигателя.

В некоторых случаях поможет чистка фильтра в баке, но более надежным решением является замена бензонасоса на новый.

От соленых растворов зимой часто повреждаются радиатор и алюминиевые трубки кондиционера. И даже если у вас нет планов восстанавливать работу поврежденного кондиционера, имейте в виду, что неисправная муфта его компрессора может вызвать одновременный выход из строя гидроусилителя руля и генератора. И это может произойти прямо посреди дороги.

Следовательно, кондишен надо или отремонтировать, или исключить из работы так, чтобы он не парализовал весь силовой агрегат.

Какими бы совершенными ни были современные автомобили самых известных марок, надежными и безотказными они являются только до определенного времени и при определенных условиях. То есть во "взрослом" возрасте и без регулярного ухода любая машина может подвести своего владельца в первой попавшейся поездке. А значит, надо находить время на инспекцию и элементарный сервис - либо собственными силами, либо на СТО.