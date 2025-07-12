Як не "підчепити" грибок і чому його не можна ігнорувати: поради лікарів

Грибок - це не лише естетична проблема, яка псує зовнішній вигляд нігтів або шкіри. Це серйозне інфекційне захворювання, яке може поширюватися по всьому тілу, викликаючи ускладнення та хронічне запалення.

Як не "підчепити" грибок і чому його не можна ігнорувати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому не можна ігнорувати грибкову інфекцію?

Лікарі попереджають: ігнорувати грибкову інфекцію - небезпечно, а лікування потрібно розпочинати якомога раніше.

Найпоширеніші види грибка - дерматофітії, які вражають шкіру стоп, нігті, пахви, складки шкіри, а також кандидоз, який з’являється через надмірне розмноження грибків роду Candida. Збудники легко передаються у вологих, теплих середовищах - у спортзалах, саунах, басейнах, роздягальнях, на пляжі чи навіть удома, якщо хтось із членів родини вже має інфекцію.

Як уникнути зараження грибком?

Ніколи не ходіть босоніж у громадських місцях . Особливо небезпечні плитка в душових і підлога біля басейнів.

Використовуйте лише своє взуття та рушники. Грибок може жити на тканині та у взутті місяцями.

Просушуйте взуття та змінюйте шкарпетки щодня , особливо влітку або після фізичної активності.

Зміцнюйте імунітет. Слабкий захист організму сприяє швидшому розвитку інфекції.

Стежте за гігієною стоп, нігтів та складок шкіри. Вчасно підстригайте нігті, уникайте порізів.

Чому важливо лікувати грибок?

Інфекція ніколи не зникає сама по собі - навпаки, вона поширюється. Нігті стають товстими, ламкими, шкіра - свербить і тріскається. Запущений грибок може проникати в кров, уражати внутрішні органи, викликати алергії, екзему та навіть послаблювати імунну систему.

Сучасна медицина пропонує ефективні засоби - як зовнішні (мазі, спреї), так і системні (таблетки). Але головне - не займатися самолікуванням, а звернутися до дерматолога. Саме лікар визначить вид грибка і підбере дієву схему лікування.