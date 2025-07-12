Як не "підчепити" грибок і чому його не можна ігнорувати: поради лікарів
Грибок - це не лише естетична проблема, яка псує зовнішній вигляд нігтів або шкіри. Це серйозне інфекційне захворювання, яке може поширюватися по всьому тілу, викликаючи ускладнення та хронічне запалення.
Як не "підчепити" грибок і чому його не можна ігнорувати - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Чому не можна ігнорувати грибкову інфекцію?
Лікарі попереджають: ігнорувати грибкову інфекцію - небезпечно, а лікування потрібно розпочинати якомога раніше.
Найпоширеніші види грибка - дерматофітії, які вражають шкіру стоп, нігті, пахви, складки шкіри, а також кандидоз, який з’являється через надмірне розмноження грибків роду Candida. Збудники легко передаються у вологих, теплих середовищах - у спортзалах, саунах, басейнах, роздягальнях, на пляжі чи навіть удома, якщо хтось із членів родини вже має інфекцію.
Як уникнути зараження грибком?
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Ніколи не ходіть босоніж у громадських місцях. Особливо небезпечні плитка в душових і підлога біля басейнів.
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Використовуйте лише своє взуття та рушники. Грибок може жити на тканині та у взутті місяцями.
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Просушуйте взуття та змінюйте шкарпетки щодня, особливо влітку або після фізичної активності.
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Зміцнюйте імунітет. Слабкий захист організму сприяє швидшому розвитку інфекції.
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Стежте за гігієною стоп, нігтів та складок шкіри. Вчасно підстригайте нігті, уникайте порізів.
Чому важливо лікувати грибок?
Інфекція ніколи не зникає сама по собі - навпаки, вона поширюється. Нігті стають товстими, ламкими, шкіра - свербить і тріскається. Запущений грибок може проникати в кров, уражати внутрішні органи, викликати алергії, екзему та навіть послаблювати імунну систему.
Сучасна медицина пропонує ефективні засоби - як зовнішні (мазі, спреї), так і системні (таблетки). Але головне - не займатися самолікуванням, а звернутися до дерматолога. Саме лікар визначить вид грибка і підбере дієву схему лікування.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Health, The Sun.