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Как не "подцепить" грибок и почему его нельзя игнорировать: советы врачей

Суббота 12 июля 2025 09:35
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Как не "подцепить" грибок и почему его нельзя игнорировать: советы врачей Фото: Почему нельзя игнорировать грибок на ногах (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Грибок - это не только эстетическая проблема, которая портит внешний вид ногтей или кожи. Это серьезное инфекционное заболевание, которое может распространяться по всему телу, вызывая осложнения и хроническое воспаление.

Как не "подцепить" грибок и почему его нельзя игнорировать - читайте в материале РБК-Украина.

Почему нельзя игнорировать грибковую инфекцию?

Врачи предупреждают: игнорировать грибковую инфекцию - опасно, а лечение нужно начинать как можно раньше.

Самые распространенные виды грибка - дерматофитии, которые поражают кожу стоп, ногти, подмышки, складки кожи, а также кандидоз, который появляется из-за чрезмерного размножения грибков рода Candida. Возбудители легко передаются во влажных, теплых средах - в спортзалах, саунах, бассейнах, раздевалках, на пляже или даже дома, если кто-то из членов семьи уже имеет инфекцию.

Как избежать заражения грибком?

  • Никогда не ходите босиком в общественных местах. Особенно опасны плитка в душевых и пол возле бассейнов.

  • Используйте только свою обувь и полотенца. Грибок может жить на ткани и в обуви месяцами.

  • Просушивайте обувь и меняйте носки ежедневно, особенно летом или после физической активности.

  • Укрепляйте иммунитет. Слабая защита организма способствует более быстрому развитию инфекции.

  • Следите за гигиеной стоп, ногтей и складок кожи. Вовремя подстригайте ногти, избегайте порезов.

Почему важно лечить грибок?

Инфекция никогда не исчезает сама по себе - наоборот, она распространяется. Ногти становятся толстыми, ломкими, кожа - зудит и трескается. Запущенный грибок может проникать в кровь, поражать внутренние органы, вызывать аллергии, экзему и даже ослаблять иммунную систему.

Современная медицина предлагает эффективные средства - как наружные (мази, спреи), так и системные (таблетки). Но главное - не заниматься самолечением, а обратиться к дерматологу. Именно врач определит вид грибка и подберет действенную схему лечения.

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При создании материала были использованы источники: Health, The Sun.

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