Як перевірити Macbook на віруси та видалити шкідливе ПЗ: проста інструкція

Вимкніть інтернет

Перше, що потрібно зробити - відключити пристрій від мережі. Інтернет-з'єднання може дозволити шкідливому ПЗ поширюватися локальною мережею або передавати ваші дані зловмисникам. Якщо вам необхідно завантажити антивірусне ПЗ, зробіть це швидко - і відразу обрубайте підключення.

Також не рекомендується входити в акаунти з паролями: частина шкідливих програм містить кейлогери - інструменти для крадіжки даних із клавіатури.

Перезавантажте Mac у безпечному режимі

Процес входу в безпечний режим залежить від того, який у вас Mac: на базі Intel або на базі Apple Silicon.

Якщо ви не впевнені, який процесор встановлений, натисніть на значок Apple у лівому верхньому кутку екрана, а потім виберіть "Про цей Mac" для уточнення.

Apple Silicon буде позначений як "Chip", процесор серії M (наприклад, M1 або M2 Pro), а комп'ютери Mac на базі Intel будуть позначені як "Processor".

Для Mac з чіпом Apple (M1/M2): вимкніть пристрій, потім натисніть і утримуйте кнопку живлення до появи екрана завантаження. Виберіть диск (зазвичай Macintosh HD), натисніть і утримуйте Shift, потім клікніть "Продовжити в безпечному режимі".

На комп'ютері Mac із процесором Intel перезавантажте пристрій, натисніть і утримуйте клавішу Shift, поки не з'явиться вікно входу в систему. Увійдіть у систему, і в рядку меню ви побачите пункт "Безпечне завантаження".

Ви також можете переконатися, що перебуваєте в безпечному режимі, натиснувши й утримуючи клавішу Option, а потім виберіть "Меню Apple", "Відомості про систему", "Програмне забезпечення". У розділі "Огляд системного ПЗ" знайдіть пункт "Режим завантаження: Безпечний". Якщо там зазначено "Режим завантаження: Звичайний", ви не перебуваєте в безпечному режимі.

Запустіть антивірусну перевірку

Apple використовує вбудовану систему захисту XProtect, однак вона працює автоматично і не дає змоги проводити ручне сканування.

Тому рекомендується використовувати додаткове ПЗ - наприклад, BitDefender (за версією PCMag - найкраще рішення для macOS), або безкоштовні утиліти Avast чи Malwarebytes.

Перевірте активність системи

Відкрийте "Моніторинг системи" (Activity Monitor) через Launchpad. Він покаже, які процеси споживають ресурси. Зверніть увагу на незнайомі імена або процеси з високим завантаженням процесора та пам'яті. За необхідності завершіть їх вручну.

Скиньте налаштування браузерів

Деякі шкідливі програми вносять зміни в браузери. Тому варто скинути налаштування:

Safari: вручну очистіть історію та дані сайтів

вручну очистіть історію та дані сайтів Chrome: "Налаштування", "Скинути налаштування" і "Відновити значення за замовчуванням"

"Налаштування", "Скинути налаштування" і "Відновити значення за замовчуванням" Firefox: "Меню", "Довідка", "Інформація для вирішення проблем" і "Оновити Firefox".

Також розгляньте можливість вимкнення та видалення розширень, які ви не знаєте або вважаєте, що вони уповільнюють роботу вашого браузера та Mac. Ви знайдете їх у розділі "Налаштування", "Розширення" (у Firefox - "Розширення і теми").

Видаліть тимчасові файли

Шкідливі програми часто створюють тимчасові файли, щоб сховатися. Хороший антивірус повинен знайти їх сам, але ви можете спробувати видалити їх вручну.

Відкрийте вікно Finder, натисніть і утримуйте Shift + Command + G. Введіть ~/Library/Caches у рядок пошуку, щоб знайти тимчасові файли, виберіть потрібні файли, щоб відкрити їх у папці Finder, і натисніть Command + Delete (або Control + клацанье і "Перемістити в кошик"). Також необхідно очистити кошик, щоб безповоротно видалити файли з пристрою.

Перезавантажте або перевстановіть macOS

Якщо ви впевнені, що загрозу усунуто, можна перезавантажити Mac у звичайному режимі. Але якщо залишилися сумніви - краще перевстановити macOS через режим відновлення (Recovery).

Важливо: відновлювати систему з резервної копії можна тільки в тому разі, якщо вона була створена до зараження. В іншому разі ви ризикуєте повернути вірус разом із даними.