Как проверить Macbook на вирусы и удалить вредоносное ПО: простая инструкция

Несмотря на распространенное мнение, компьютеры Mac тоже подвержены заражению вирусами. Существует несколько признаков, которые могут указывать на наличие вредоносного ПО: устройство начинает работать медленнее, перегревается, программы внезапно закрываются, а в системе появляются незнакомые процессы или приложения.
РБК-Украина объясняет, что делать при подозрении на заражение Mac, со ссылкой на сайт Lifehacker.
Первое, что нужно сделать - отключить устройство от сети. Интернет-соединение может позволить вредоносному ПО распространяться по локальной сети или передавать ваши данные злоумышленникам. Если вам необходимо скачать антивирусное ПО, сделайте это быстро - и сразу обрубите подключение.
Также не рекомендуется входить в аккаунты с паролями: часть вредоносных программ включает кейлоггеры - инструменты для кражи данных с клавиатуры.
Процесс входа в безопасный режим зависит от того, какой у вас Mac: на базе Intel или на базе Apple Silicon.
Если вы не уверены, какой процессор установлен, нажмите на значок Apple в левом верхнем углу экрана, а затем выберите "Об этом Mac" для уточнения.
Apple Silicon будет обозначен как "Chip", процессор серии M (например, M1 или M2 Pro), а компьютеры Mac на базе Intel будут обозначены как "Processor".
Для Mac с чипом Apple (M1/M2): выключите устройство, затем нажмите и удерживайте кнопку питания до появления экрана загрузки. Выберите диск (обычно Macintosh HD), нажмите и удерживайте Shift, затем кликните "Продолжить в безопасном режиме".
На компьютере Mac с процессором Intel перезагрузите устройство, нажмите и удерживайте клавишу Shift, пока не появится окно входа в систему. Войдите в систему, и в строке меню вы увидите пункт "Безопасная загрузка".
Вы также можете убедиться, что находитесь в безопасном режиме, нажав и удерживая клавишу Option, а затем выберите "Меню Apple", "Сведения о системе", "Программное обеспечение". В разделе "Обзор системного ПО" найдите пункт "Режим загрузки: Безопасный". Если там указано "Режим загрузки: Обычный", вы не находитесь в безопасном режиме.
Apple использует встроенную систему защиты XProtect, однако она работает автоматически и не позволяет проводить ручное сканирование.
Поэтому рекомендуется использовать дополнительное ПО - например, BitDefender (по версии PCMag - лучшее решение для macOS), либо бесплатные утилиты Avast или Malwarebytes.
Откройте "Мониторинг системы" (Activity Monitor) через Launchpad. Он покажет, какие процессы потребляют ресурсы. Обратите внимание на незнакомые имена или процессы с высокой загрузкой процессора и памяти. При необходимости завершите их вручную.
Некоторые вредоносные программы вносят изменения в браузеры. Поэтому стоит сбросить настройки:
Также рассмотрите возможность отключения и удаления расширений, которые вы не знаете или считаете, что они замедляют работу вашего браузера и Mac. Вы найдете их в разделе "Настройки", "Расширения" (в Firefox - "Расширения и темы").
Вредоносные программы часто создают временные файлы, чтобы скрыться. Хороший антивирус должен найти их сам, но вы можете попробовать удалить их вручную.
Откройте окно Finder, нажмите и удерживайте Shift + Command + G. Введите ~/Library/Caches в строку поиска, чтобы найти временные файлы, выберите нужные файлы, чтобы открыть их в папке Finder, и нажмите Command + Delete (или Control + щелчок и "Переместить в корзину"). Также необходимо очистить корзину, чтобы безвозвратно удалить файлы с устройства.
Если вы уверены, что угроза устранена, можно перезагрузить Mac в обычном режиме. Но если остались сомнения - лучше переустановить macOS через режим восстановления (Recovery).
Важно: восстанавливать систему из резервной копии можно только в том случае, если она была создана до заражения. В противном случае вы рискуете вернуть вирус вместе с данными.
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