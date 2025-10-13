Як перевести трудову книжку в електронний формат: покрокова інструкція

В Україні триває процес переходу на електронні трудові книжки. Пенсійний фонд нагадав, що до 2026 року всі дані про трудову діяльність мають бути оцифровані, а паперові книжки поступово втратять юридичну силу.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Дію" та Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.
Електронні трудові книжки офіційно діють із 10 червня 2021 року. Вони покликані спростити облік трудової діяльності українців, мінімізувати паперову бюрократію та убезпечити від втрати документів.
Інформація з електронної книжки використовується для підтвердження страхового стажу, який впливає на право та розмір пенсії. Після завершення перехідного періоду у 2026 році паперова версія стане необов’язковою, але працівник зможе залишити її для особистого зберігання.
Подати відскановані копії трудової книжки можуть як працівники, так і роботодавці через вебпортал Пенсійного фонду України:
Після завантаження документів Пенсійний фонд вносить дані до реєстру застрахованих осіб.
Для оцифрування необхідно підготувати скановані кольорові копії:
Вимоги до сканів: формат .jpg або .pdf, розмір файлу - до 1 МБ, роздільна здатність - 300 dpi.
Перевірити наявність електронної книжки можна у кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Авторизація доступна кількома способами:
Це пов’язано з тим, що страховий стаж почав обліковуватись із 1 січня 2004 року. Дані про періоди роботи до цієї дати можна додати самостійно - достатньо подати скан-копії документів, які підтверджують трудовий стаж.
Раніше РБК-Україна писало, що ПФУ роз’яснив, як враховується трудовий стаж для призначення пенсії. Робота до 2004 року підтверджується записами у паперовій трудовій книжці, а після 2004 року - автоматично через реєстр застрахованих осіб. До 10 червня 2026 року українці мають оцифрувати свої трудові книжки, щоб у системі були всі дані.
Також ми розповідали, що українці можуть швидко отримати витяг з електронної трудової книжки через портал Пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватися онлайн та подати запит у кілька кліків.