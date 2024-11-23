ua en ru
Сб, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Електронна трудова книжка: як перевірити дані про стаж роботи онлайн

Україна , Субота 23 листопада 2024 16:00
UA EN RU
Електронна трудова книжка: як перевірити дані про стаж роботи онлайн Фото: українці можуть отримати витяг з трудової книжки онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати витяг з електронної трудової книжки онлайн. Процедура займає кілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

З 10 червня 2021 року в Україні діють електронні трудові книжки. Українці можу перевірити інформацію про страховий стаж, сформувавши витяг.

Як сформувати витяг:

  • зайдіть на портал Пенсійного фонду України;
  • авторизуйтеся за допомогою електронного підпису або через банківську карту;
  • у розділі "Комунікації з ПФУ", виборіть "Запит на отримання електронних документів";
  • оберіть "Витяг з ЕТК";
  • введіть номер телефону (якщо потрібно) та погодьтеся та обробку персональних даних;
  • після відправки натисніть "ОК".

Перевірте статус у розділі "Мої звернення". Натисніть стрічку вниз для розгортання вкладки. Завантажте файл витягу та ознайомтеся з даними електронної трудової книжки.

Виплати безробітним

Розрахунок виплат безробітним в Україні здійснюється з урахуванням страхового стажу, підстав звільнення та розміру зарплати перед звільненням. Мінімальна сума виплат складає 2500 гривень для застрахованих осіб зі стажем понад сім місяців. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

РБК-Україна розповідало, працівники яких професій заробляють найбільше. Йдеться не тільки про IT-спеціалістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Робота в Україні
NEWS
Ще до масштабного вторгнення. Буданов розповів, як РФ готувалась до геноциду українців
Ще до масштабного вторгнення. Буданов розповів, як РФ готувалась до геноциду українців
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь