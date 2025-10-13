RU

Как перевести трудовую книжку в электронный формат: пошаговая инструкция

Фото: Как оцифровать трудовую книжку (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине продолжается процесс перехода на электронные трудовые книжки. Пенсионный фонд напомнил, что до 2026 года все данные о трудовой деятельности должны быть оцифрованы, а бумажные книжки постепенно потеряют юридическую силу.

Что нужно знать об электронных трудовых книжках

Электронные трудовые книжки официально действуют с 10 июня 2021 года. Они призваны упростить учет трудовой деятельности украинцев, минимизировать бумажную бюрократию и обезопасить от потери документов.

Информация из электронной книжки используется для подтверждения страхового стажа, который влияет на право и размер пенсии. После завершения переходного периода в 2026 году бумажная версия станет необязательной, но работник сможет оставить ее для личного хранения.

Кто должен оцифровывать данные

Подать отсканированные копии трудовой книжки могут как работники, так и работодатели через вебпортал Пенсионного фонда Украины:

  • работники - через личный кабинет застрахованного лица;
  • работодатели - через кабинет страхователя.

После загрузки документов Пенсионный фонд вносит данные в реестр застрахованных лиц.

Какие документы нужны

Для оцифровки необходимо подготовить сканированные цветные копии:

  • всех страниц трудовой книжки в хронологическом порядке;
  • документов об образовании;
  • военного билета;
  • свидетельства о рождении ребенка (для женщин);
  • в случае потери трудовой - справок, приказов, выписок или других документов, подтверждающих периоды работы.

Требования к сканам: формат .jpg или .pdf, размер файла - до 1 МБ, разрешение - 300 dpi.

Как проверить, оцифрована ли трудовая книжка уже оцифрована

Проверить наличие электронной книжки можно в кабинете на портале Пенсионного фонда. Авторизация доступна несколькими способами:

  • по электронной подписи (КЭП);
  • через Bank ID или Mobile ID;
  • с помощью Дія.Підпису;
  • по логину и паролю после регистрации в ПФУ.

Если в электронной книжке данные только с 2004 года

Это связано с тем, что страховой стаж начал учитываться с 1 января 2004 года. Данные о периодах работы до этой даты можно добавить самостоятельно - достаточно подать скан-копии документов, подтверждающих трудовой стаж.

Ранее РБК-Украина писало, что ПФУ разъяснил, как учитывается трудовой стаж для назначения пенсии. Работа до 2004 года подтверждается записями в бумажной трудовой книжке, а после 2004 года - автоматически через реестр застрахованных лиц. До 10 июня 2026 года украинцы должны оцифровать свои трудовые книжки, чтобы в системе были все данные.

Также мы рассказывали, что украинцы могут быстро получить выписку из электронной трудовой книжки через портал Пенсионного фонда. Для этого нужно авторизоваться онлайн и подать запрос в несколько кликов.

Пенсионный фонд УкраиныТрудовой кодекс