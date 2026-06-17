Як не переплачувати в аптеках: МОЗ розширило сервіс пошуку найдешевших ліків

Головне: Суть оновлення: Через QR-код у пам'ятці до е-рецепта можна миттєво знайти найдешевші пропозиції для всіх однокомпонентних рецептурних засобів.

Через QR-код у пам'ятці до е-рецепта можна миттєво знайти найдешевші пропозиції для всіх однокомпонентних рецептурних засобів. Які ліки додалися: Раніше послуга діяла лише для таблеток та капсул. Тепер вона охоплює всі лікарські форми.

Раніше послуга діяла лише для таблеток та капсул. Тепер вона охоплює всі лікарські форми. Як це працює: Пацієнту достатньо попросити лікаря роздрукувати пам'ятку до е-рецепта та відсканувати QR-код смартфоном.

Пацієнту достатньо попросити лікаря роздрукувати пам'ятку до е-рецепта та відсканувати QR-код смартфоном. Гарантія наявності: У МОЗ наголошують, що щонайменше один із трьох задекларованих у системі найдешевших препаратів обов'язково має бути в наявності в аптеці.

У МОЗ наголошують, що щонайменше один із трьох задекларованих у системі найдешевших препаратів обов'язково має бути в наявності в аптеці. Захист від націнок: Вартість ліків в аптечних мережах не має перевищувати задекларований виробниками граничний рівень, що захищає пацієнтів від штучного завищення цін.

Що змінилося

З 15 червня МОЗ запустило другий етап сервісу, який дозволяє пацієнтам самостійно знаходити найдешевші препарати за призначенням лікаря. Тепер через QR-код у пам'ятці до е-рецепта можна переглянути найвигідніші пропозиції для всіх однокомпонентних рецептурних лікарських засобів, крім наркотичних препаратів.

У МОЗ нагадали, що під час першого етапу, який стартував у лютому цього року, українці та лікарі скористалися сервісом понад мільйон разів.

Які ліки можна перевірити

Якщо раніше система дозволяла порівнювати ціни лише на таблетки та капсули, то тепер вона охоплює всі лікарські форми препаратів з однією діючою речовиною.

Зокрема, через Національний каталог цін можна знайти найдешевші варіанти:

сиропів та суспензій;

очних, вушних та інших крапель;

мазей, кремів і гелів;

розчинів для ін'єкцій.

Йдеться про рецептурні ліки, які пацієнти купують власним коштом і які не входять до програми "Доступні ліки" або місцевих програм відшкодування вартості препаратів.

Як скористатися сервісом

Для пошуку найвигіднішої ціни необхідно:

Попросити лікаря роздрукувати пам'ятку до е-рецепта. Відсканувати QR-код за допомогою смартфона. Переглянути в Національному каталозі цін доступні препарати з такою ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску.

Після цього система покаже до трьох найдешевших варіантів ліків. У МОЗ наголошують, що щонайменше один із трьох препаратів із найнижчою ціною має бути в наявності в аптеці.

Остаточне рішення щодо вибору ліків пацієнт ухвалює безпосередньо під час покупки, пред'явивши номер е-рецепта або пам'ятку до нього.

Де ще можна перевірити ціни

Переглянути інформацію про вартість препаратів можна також у Національному каталозі цін.

У відомстві зазначили, що каталог містить граничні ціни на лікарські засоби, задекларовані виробниками. Вартість ліків в аптеках не повинна перевищувати зазначений у каталозі рівень.

За задумом МОЗ, новий сервіс має допомогти пацієнтам швидше порівнювати ціни та обирати найбільш вигідний варіант лікування без додаткових витрат.