Як не переплачувати в аптеках: МОЗ розширило сервіс пошуку найдешевших ліків

Українці відтепер можуть порівнювати ціни майже на всі рецептурні ліки через QR-код у пам'ятці до електронного рецепта. Раніше така функція працювала лише для таблеток і капсул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я та Національну службу здоров'я України.
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З 15 червня МОЗ запустило другий етап сервісу, який дозволяє пацієнтам самостійно знаходити найдешевші препарати за призначенням лікаря. Тепер через QR-код у пам'ятці до е-рецепта можна переглянути найвигідніші пропозиції для всіх однокомпонентних рецептурних лікарських засобів, крім наркотичних препаратів.
У МОЗ нагадали, що під час першого етапу, який стартував у лютому цього року, українці та лікарі скористалися сервісом понад мільйон разів.
Якщо раніше система дозволяла порівнювати ціни лише на таблетки та капсули, то тепер вона охоплює всі лікарські форми препаратів з однією діючою речовиною.
Зокрема, через Національний каталог цін можна знайти найдешевші варіанти:
Йдеться про рецептурні ліки, які пацієнти купують власним коштом і які не входять до програми "Доступні ліки" або місцевих програм відшкодування вартості препаратів.
Для пошуку найвигіднішої ціни необхідно:
Після цього система покаже до трьох найдешевших варіантів ліків. У МОЗ наголошують, що щонайменше один із трьох препаратів із найнижчою ціною має бути в наявності в аптеці.
Остаточне рішення щодо вибору ліків пацієнт ухвалює безпосередньо під час покупки, пред'явивши номер е-рецепта або пам'ятку до нього.
Переглянути інформацію про вартість препаратів можна також у Національному каталозі цін.
У відомстві зазначили, що каталог містить граничні ціни на лікарські засоби, задекларовані виробниками. Вартість ліків в аптеках не повинна перевищувати зазначений у каталозі рівень.
За задумом МОЗ, новий сервіс має допомогти пацієнтам швидше порівнювати ціни та обирати найбільш вигідний варіант лікування без додаткових витрат.
Нагадаємо, в Україні дозволили продавати безрецептурні ліки на АЗС. Для цього автозаправні станції повинні отримати ліцензію, забезпечити належні умови зберігання препаратів та організувати окрему зону для їх продажу. У МОЗ вважають, що це допоможе покращити доступ до ліків, особливо в сільській місцевості, прифронтових регіонах і під час перебоїв у роботі аптек.
РБК-Україна також розповідало, що в Україні спростили отримання ліків у сільських та прифронтових громадах. Відтепер відпускати препарати за електронними рецептами в місцевих аптеках можуть не лише фармацевти, а й медсестри, фельдшери та акушери. У МОЗ пояснюють, що це допоможе забезпечити людей ліками в регіонах, де бракує аптечних працівників.
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