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Как не переплачивать в аптеках: Минздрав расширил сервис поиска самых дешевых лекарств

14:40 17.06.2026 Ср
3 мин
В списке самых дешевых лекарств появилось больше препаратов
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как найти самые дешевые лекарства? (Getty Images)

Теперь украинцы могут сравнивать цены почти на все рецептурные лекарства с помощью QR-кода, указанного в памятке к электронному рецепту. Раньше эта функция работала только для таблеток и капсул.

Главное:

  • Суть обновления: С помощью QR-кода в памятке к электронному рецепту можно мгновенно найти самые дешевые предложения для всех однокомпонентных рецептурных препаратов.
  • Какие лекарства добавились: Раньше услуга действовала только для таблеток и капсул. Теперь она охватывает все лекарственные формы.
  • Как это работает: Пациенту достаточно попросить врача распечатать памятку к электронному рецепту и отсканировать QR-код смартфоном.
  • Гарантия наличия: В Минздраве подчеркивают, что как минимум один из трех заявленных в системе самых дешевых препаратов обязательно должен быть в наличии в аптеке.
  • Защита от наценок: Стоимость лекарств в аптечных сетях не должна превышать заявленный производителями предельный уровень, что защищает пациентов от искусственного завышения цен.

Что изменилось

С 15 июня Минздрав запустил второй этап сервиса, который позволяет пациентам самостоятельно находить самые дешевые препараты по назначению врача. Теперь через QR-код в памятке к электронному рецепту можно просмотреть самые выгодные предложения для всех однокомпонентных рецептурных лекарственных средств, кроме наркотических препаратов.

В Минздраве напомнили, что во время первого этапа, который стартовал в феврале этого года, украинцы и врачи воспользовались сервисом более миллиона раз.

Какие лекарства можно проверить

Если раньше система позволяла сравнивать цены только на таблетки и капсулы, то теперь она охватывает все лекарственные формы препаратов с одним действующим веществом.

В частности, через Национальный каталог цен можно найти самые дешевые варианты:

  • сиропов и суспензий;
  • глазных, ушных и других капель;
  • мазей, кремов и гелей;
  • растворов для инъекций.

Речь идет о рецептурных лекарствах, которые пациенты покупают за свой счет и которые не входят в программу "Доступные лекарства" или местные программы возмещения стоимости препаратов.

Как воспользоваться сервисом

Для поиска самой выгодной цены необходимо:

  1. Попросить врача распечатать памятку к е-рецепту.
  2. Отсканировать QR-код с помощью смартфона.
  3. Просмотреть в Национальном каталоге цен доступные препараты с таким же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска.

После этого система покажет до трех самых дешевых вариантов лекарств. В Минздраве подчеркивают, что как минимум один из трех препаратов с самой низкой ценой должен быть в наличии в аптеке.

Окончательное решение о выборе лекарства пациент принимает непосредственно при покупке, предъявив номер е-рецепта или памятку к нему.

Где еще можно проверить цены

Ознакомиться с информацией о стоимости препаратов можно также в Национальном каталоге цен.

В ведомстве отметили, что каталог содержит предельные цены на лекарственные средства, заявленные производителями. Стоимость лекарств в аптеках не должна превышать указанный в каталоге уровень.

По замыслу Минздрава, новый сервис должен помочь пациентам быстрее сравнивать цены и выбирать наиболее выгодный вариант лечения без дополнительных затрат.

Напомним, в Украине разрешили продавать безрецептурные лекарства на АЗС. Для этого автозаправочные станции должны получить лицензию, обеспечить надлежащие условия хранения препаратов и организовать отдельную зону для их продажи. В Минздраве считают, что это поможет улучшить доступ к лекарствам, особенно в сельской местности, прифронтовых регионах и во время перебоев в работе аптек.

РБК-Украина также сообщало, что в Украине упростили получение лекарств в сельских и прифронтовых общинах. Отныне отпускать препараты по электронным рецептам в местных аптеках могут не только фармацевты, но и медсестры, фельдшеры и акушеры. В Минздраве объясняют, что это поможет обеспечить людей лекарствами в регионах, где не хватает аптечных работников.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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